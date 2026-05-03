Trafic rutier intens pe principalele artere din sudul țării, la finalul vacanţei de 1 Mai pe care mulţi români au petrecut-o pe litoral sau la munte. Se circulă cu dificultate pe DN 1 şi Autostrada Soarelui (A2). Poliţiştii au organizat filtre la staţia de taxare de la Feteşti, iar traficul este monitorizat din aer. Un accident în lanţ în care au fost implicate 6 maşini a paralizat şi Autostrada A3.

Haos în trafic la finalul vacanţei de 1 Mai. Accident în lanț cu 7 maşini pe A3 și filtre pe A2, la Feteşti

Pe Autostrada Soarelui (A2), circulația este aglomerată în special în zona podului Fetești-Cernavodă, unde sunt prezente numeroase echipaje de poliție. Șoferii sunt opriți pentru controale și testați pentru consumul de alcool și droguri.

Monitorizarea traficului este sprijinită și de un elicopter al Inspectoratul General de Aviație al MAI.

Probleme majore au apărut și pe Autostrada A3, unde traficul pe sensul spre București a fost blocat în dreptul localității Râfov, județul Prahova, în urma unui accident în lanț în care au fost implicate șapte autoturisme. O persoană a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

"În urma evenimentului, o persoană de 54 de ani a necesitat evaluare medicală de specialitate și a fost transportată la unitatea medicală. Toți conducătorii auto, cu vârste cuprinse între 22 și 59 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative", au transmis poliţiştii.

Potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, circulația a fost deviată de pe A3 și A7 către DN1. Ulterior, traficul rutier pe Autostrada A3 a fost reluat pe ambele benzi de circulație, în zona producerii evenimentului.

Aglomerație este și pe DN1, în județul Prahova, în special pe sensul către București. Valorile de trafic sunt ridicate în stațiunile Azuga și Bușteni, dar și în orașul Comarnic. De asemenea, se circulă cu dificultate pe Centura de Vest a municipiului Ploiești, în zona intersecției cu DJ 129G, la Strejnicu.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în teren pe toate aceste tronsoane pentru dirijarea circulației și prevenirea incidentelor. Aceștia le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte indicațiile agenților, să păstreze distanța de siguranță și să evite manevrele riscante.

