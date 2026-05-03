Video Haos în trafic la finalul vacanţei de 1 Mai. Accident în lanț cu 6 maşini pe A3 și filtre pe A2, la Feteşti

Trafic rutier intens pe principalele artere din sudul țării, la finalul vacanţei de 1 Mai pe care mulţi români au petrecut-o pe litoral sau la munte. Se circulă cu dificultate pe DN 1 şi Autostrada Soarelui (A2). Poliţiştii au organizat filtre la staţia de taxare de la Feteşti, iar traficul este monitorizat din aer. Un accident în lanţ în care au fost implicate 6 maşini a paralizat şi Autostrada A3.

de Nicu Tatu

la 03.05.2026 , 17:40
Haos în trafic la finalul vacanţei de 1 Mai. Accident în lanț cu 7 maşini pe A3 și filtre pe A2, la Feteşti Haos în trafic la finalul vacanţei de 1 Mai. Accident în lanț cu 7 maşini pe A3 și filtre pe A2, la Feteşti

Pe Autostrada Soarelui (A2), circulația este aglomerată în special în zona podului Fetești-Cernavodă, unde sunt prezente numeroase echipaje de poliție. Șoferii sunt opriți pentru controale și testați pentru consumul de alcool și droguri.

Monitorizarea traficului este sprijinită și de un elicopter al Inspectoratul General de Aviație al MAI.

Articolul continuă după reclamă

Probleme majore au apărut și pe Autostrada A3, unde traficul pe sensul spre București a fost blocat în dreptul localității Râfov, județul Prahova, în urma unui accident în lanț în care au fost implicate șapte autoturisme. O persoană a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

"În urma evenimentului, o persoană de 54 de ani a necesitat evaluare medicală de specialitate și a fost transportată la unitatea medicală. Toți conducătorii auto, cu vârste  cuprinse între 22 și 59 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative", au transmis poliţiştii.

Potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, circulația a fost deviată de pe A3 și A7 către DN1. Ulterior, traficul rutier pe Autostrada A3 a fost reluat pe ambele benzi de circulație, în zona producerii evenimentului.

Aglomerație este și pe DN1, în județul Prahova, în special pe sensul către București. Valorile de trafic sunt ridicate în stațiunile Azuga și Bușteni, dar și în orașul Comarnic. De asemenea, se circulă cu dificultate pe Centura de Vest a municipiului Ploiești, în zona intersecției cu DJ 129G, la Strejnicu.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în teren pe toate aceste tronsoane pentru dirijarea circulației și prevenirea incidentelor. Aceștia le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte indicațiile agenților, să păstreze distanța de siguranță și să evite manevrele riscante.

Nicu Tatu Like
trafic autostrada a2 accident carambol dn 1 vacanta 1 mai trafic intens
Înapoi la Homepage
“Te-a iertat?” Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
&#8220;Te-a iertat?&#8221; Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Cade sau nu Guvernul Bolojan?
Observator » Evenimente » Haos în trafic la finalul vacanţei de 1 Mai. Accident în lanț cu 6 maşini pe A3 și filtre pe A2, la Feteşti
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.