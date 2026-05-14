Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătăţii, a provocat un carambol, ieri, în Capitală. Accidentul s-a petrecut într-o intersecţie de pe Bulevardul Aerogării, acolo unde acesta conducea un autovehicul.

Din cauze care vor fi stabilite de poliţiişti, a lovit maşina care circula în faţa sa, iar în urma impactului, aceasta a ricoşat în alte două vehicule aflate în trafic. Conducătorul primei maşini lovite a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

"Am plecat de pe loc, la câţiva metri după staţionare şi am lovit maşina din faţă. A fost la viteză de 10km/h. Persoana care era acolo, aparent nu avea nimic, dar a solicitat să meargă până la spital pentru evaluare", a afirmat Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii.

Toţi cei implicaţi în accident au fost testaţi cu aparutul etilotest, însă, rezultatele au ieşit negative.

Articolul continuă după reclamă

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰