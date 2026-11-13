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Pete Hegseth l-a decorat pe militarul de gardă care l-a apostrofat la Mormântul Soldatului Necunoscut

Pete Hegseth l-a decorat pe militarul de gardă care l-a apostrofat la Mormântul Soldatului Necunoscut Pete Hegseth îl decorează pe soldatul Thomas Iglesias - Secretarul Apărării Pete Hegseth via X
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Editor Denisa Gheorghe | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.11.2026, 13:53 | Modificat la 13.11.2026, 13:53

Un gest neaşteptat la Pentagon, după un incident petrecut la Mormântul Soldatului Necunoscut, din Cimitirul Naţional Arlington. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a decorat pe militarul care l-a mustrat public, după ce din grupul său s-au auzit râsete în timpul unei vizite la monument. Soldatul le-a cerut celor prezenţi să păstreze liniştea şi respectul cuvenit locului. La doar o zi după moment, Hegseth l-a felicitat şi i-a acordat o medalie pentru modul în care şi-a îndeplinit atribuţiile.

Miercuri, dinspre grupul care vizita Cimitirul Național Arlington - grup din care făceau parte Hegseth, soția sa și mai mulți consilieri - s-au auzit râsete în timp ce aceștia se îndepărtau, după ce se fotografiaseră la Mormântul Soldatului Necunoscut, scrie Agerpres.

Un membru al gărzii a mustrat grupul pe un ton ridicat, moment surprins în imaginile filmate de CNN ca parte a grupului de televiziuni acreditate la Casa Albă.

"Toți vizitatorii trebuie să mențină în permanență o atmosferă de liniște și respect", a strigat militarul de gardă.

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Potrivit presei americane, Hegseth a primit la Pentagon Regimentul 3 de Infanterie al SUA, "Old Guard", prilej cu care i-a conferit specialistului Thomas Iglesias, militarul de gardă care păzea mormântul în momentul incidentului, Medalia de Merit a Serviciilor Întrunite pentru îndeplinirea atribuțiilor sale la Mormântul Soldatului Necunoscut, pe data de 11 noiembrie 2026.

"Iubim soldații. Iubim standardele. Bravo, specialist. Continuați, patrioți", a postat secretarul apărării pe X, alături de imagini de la ceremonia de decorare, una dintre fotografii arătându-l pe Iglesias strângându-i zâmbind mâna lui Hegseth.

Denisa Gheorghe
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