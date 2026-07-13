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Donald Trump: Noi vom deveni gardienii Strâmtorii Ormuz şi vom fi plătiţi pentru asta

Donald Trump: Noi vom deveni gardienii strâmtorii Ormuz şi vom fi plătiţi pentru asta - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 3 minute
Publicat la 13.07.2026, 16:24 | Modificat la 13.07.2026, 16:32

Preşedintele Donald Trump a afirmat luni într-un interviu pentru Fox News că Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra Strâmtorii Ormuz şi ar trebui să primească o compensaţie pentru asigurarea acestei căi navigabile vitale.

"Vom păstra controlul asupra strâmtorii şi probabil o vom administra. Vom deveni gardienii strâmtorii", a spus Trump, folosind termenul pe care îl are în denumire şi armata ideologică a regimului islamic, Gardienii/ Gărzile Revoluţiei Islamice (IRGC).

"Poate că ne vom numi «îngerul păzitor al strâmtorii»”, a spus Trump ironic. "Şi ar trebui să fim plătiţi pentru asta", a adăugat el în interviul telefonic acordat emisiunii Fox + Friends de la Fox News.

"O vom păzi. Vom fi plătiţi pentru a o păzi – cu o sumă mare de bani. Vom fi despăgubiţi, deoarece celelalte ţări sunt foarte bogate. Ele sunt de partea noastră şi nu se poate aştepta ca noi să facem asta pe gratis", a adăugat el. "Vrem doar să fim despăgubiţi pentru tot ce facem, pentru că ne punem oamenii în pericol", a insistat Trump.

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Trump a afirmat în repetate rânduri, încă de la începutul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, că forţele americane controlează strâmtoarea.

Cu toate acestea, Iranul a continuat să exercite presiune asupra adversarilor săi, ameninţând şi, uneori, atacând navele care tranzitează strâmtoarea, ceea ce a avut efecte în lanţ asupra economiei mondiale.

"Am avut un acord. Era un acord încheiat, iar apoi ei l-au încălcat", a declarat Trump, referindu-se la protocolul de acord dintre Washington şi Teheran despre care a afirmat săptămâna trecută că "s-a încheiat".

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Iranul a acuzat SUA că au fost primele care au încălcat acordul şi a declarat că nu va respecta termenii acestuia până când SUA nu vor face la fel.

Gardienii Revoluţiei au declarat luni, într-un comunicat, că singura modalitate de a restabili traficul maritim normal prin Strâmtoarea Ormuz este încetarea intervenţiilor militare americane în această zonă maritimă şi a avertizat că „interferenţa continuă ar putea duce la incidente mai grave în sectorul global al petrolului şi gazelor”.

"O să-i lovim foarte tare", a promis Trump, criticând Iranul pentru că nu a acceptat un acord.

"I-am lovit foarte tare aseară. De fiecare dată când trimit o dronă, îi lovim foarte tare. Dar aveam un acord. Ceea ce nimeni nu ştie este că aveam un acord. Era un acord încheiat, iar apoi ei l-au încălcat. Îl încalcă mereu. Am avut 10 acorduri cu aceşti oameni, aşa că pur şi simplu îi vom lovi foarte tare", a declarat şeful Casei Albe la Fox News.

Declaraţiile sale au venit după ce armata americană a intensificat numărul atacurilor împotriva Iranului în cursul weekendului.

Redactia Observator
Redactia Observator
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