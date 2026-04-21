Peter Magyar susține că Ungaria îl va aresta pe Netanyahu dacă acesta va intra pe teritoriul țării

Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, a anunţat luni că ţara sa va pune în aplicare mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internaţională (CPI), inclusiv pe cel împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP.

Naţionalistul Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani, a anunţat anul trecut retragerea Ungariei din CPI, decizie care urma să intre în vigoare pe 2 iunie 2026, după ce l-a primit pe Netanyahu la Budapesta.

După victoria sa în alegerile parlamentare din 12 aprilie, Peter Magyar şi-a anunţat imediat intenţia ca ţara sa să se realăture CPI. Cu toate acestea, conform unui comunicat israelian privind o convorbire telefonică cu premierul Netanyahu, Magyar l-a invitat pe acesta la Budapesta pe 23 octombrie pentru a participa la marcarea a 70 de ani de la revolta anti-sovietică din 1956.

Întrebat luni de un jurnalist despre o posibilă contradicţie, Magyar a precizat că i-a invitat la Budapesta pe toţi liderii cu care a avut convorbiri telefonice. "Dacă o ţară este membră a Curţii Penale Internaţionale şi o persoana căutată intră pe teritoriul său, atunci acea persoana trebuie reţinută", a adăugat liderul conservator pro-european într-o conferinţă de presă, după prima şedinţă a grupului său parlamentar.

"Nu trebuie să spun totul la telefon. Presupun că fiecare şef de stat şi de guvern este familiarizat cu aceste legi", a adăugat el.

El a indicat că echipa sa a analizat posibilitatea ca noul guvern să oprească procesul de retragere înainte ca Ungaria să părăsească oficial CPI pe 2 iunie.

CPI, cu sediul la Haga, a emis un mandat de arestare în 2024 pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza.

Peter Magyar a anunţat totodată că sesiunea inaugurală a Adunării Naţionale va avea loc în weekendul 9-10 mai, în timpul căreia va depune jurământul.

