Premierul maghiar numește trei foste prezentatoare TV purtătoare de cuvânt ale guvernului

Premierul maghiar Peter Magyar a prezentat, luni, cele trei purtătoare de cuvânt ale Guvernului Ungariei. Este vorba despre Vanda Szondi, Éva Magyar și Anita Köböl, toate trei foste prezentatoare TV. "Presa liberă nu este un dușman, ci una dintre cele mai importante garanții ale democrației. […] Oamenii din Ungaria merită adevărul. Merită respect. Merită un discurs deschis și direct", a scris Magyar pe Facebook, potrivit Blikk.

"Vă prezint cele trei purtătoare de cuvânt ale Guvernului Ungariei: Vanda Szondi, Éva Magyar și Anita Köböl", a scris premierul Péter Magyar într-o postare pe Facebook, potrivit Blikk.

"Presa liberă nu este un dușman, ci una dintre cele mai importante garanții ale democrației", continuă postarea premierului maghiar.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mesajul premierului Peter Magyar

"Un guvern își servește bine țara atunci când nu se teme de întrebări. Când nu se ascunde de jurnaliști, ci le răspunde. Când nu produce propagandă, ci informează. Când nu îi consideră pe cetățeni supuși, ci oameni maturi, capabili să gândească.

De aceea, noul Guvern al Ungariei urmărește o relație de parteneriat cu presa. Atunci când răspundem întrebărilor, nu facem o favoare, ci ne îndeplinim obligația. Pentru că oamenii din Ungaria au dreptul să știe ce face guvernul lor, de ce și cum.

Despre deciziile Guvernului Tisza nu va informa ministrul care conduce Cancelaria Prim-ministrului, ci purtători de cuvânt ai guvernului. Desigur, premierul și miniștrii vor răspunde și ei întrebărilor presei", a scris pe Facebook premierul Peter Magyar.

Cine este Vanda Szondi

"Vanda Szondi vine din Mátészalka. Și-a început cariera la Duna Televízió, iar mai târziu a lucrat timp de 12 ani în redacția de știri RTL. În această perioadă a fost interzisă de trei ori în Parlament pentru că a îndrăznit să pună întrebări. Ca mamă a doi copii, consideră extrem de important ca aceștia să nu crească în mijlocul campaniilor de ură, al afișelor care induc frică și al instigării la război", a scris premierul Péter Magyar.

Cine este Eva Magyar

"Eva Magyar este originară din Nagykanizsa. Și-a început cariera jurnalistică la televiziunea locală, apoi a continuat la redacția din Győr a Radio Ungaria și la RTL. În calitate de corespondent în vestul Ungariei, iar mai târziu ca reporter politic al ştirilor, a relatat ani la rând despre deciziile care influențează viața oamenilor. Își dorește ca fiica ei să devină adult într-o Ungarie mai europeană, mai pașnică, funcțională și mai umană", a prezentat-o premierul pe purtătoarea de cuvânt.

Cine este Anita Kobol

"Anita Köböl s-a născut la Budapesta și lucrează de aproape două decenii ca prezentatoare TV. Din 2022 face parte din echipa ATV, unde s-a ocupat de teme de actualitate și politică internă, iar în 2024 a fost recompensată cu Premiul Media al Purtătorilor de Cuvânt. Ca mamă, știe foarte bine de ce este important să construim o Ungarie funcțională și umană. Crede că o guvernare bună începe prin a asculta: cu atenție, înțelegere și căutarea unor soluții reale", și-a prezentat Péter Magyar și cea de-a treia purtătoare de cuvânt a guvernului.

"Cele trei au învățat, ca jurnaliste, ce înseamnă să întrebi, să fii atent, să verifici și să informezi responsabil. În calitate de purtătoare de cuvânt ale Guvernului Ungariei, vor reprezenta aceleași principii: cu sinceritate, pregătire și corectitudine. Pentru că oamenii din Ungaria merită adevărul. Merită respect. Merită un discurs deschis și direct", se încheie mesajul lui Péter Magyar de prezentare a purtătoarelor de cuvânt ale guvernului pe Facebook.

Daniela Ciucă Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰