Zi istorică la Budapesta. După 16 ani, epoca Viktor Orbán s-a încheiat oficial. Peter Magyar a depus jurământul ca premier şi a promis să slujească țara, nu să o domine. Într-un gest simbolic, steagul Uniunii Europene a fost rearborat pe clădirea Parlamentului, după o pauză de 12 ani. Momentul a adus multă bucurie, iar petrecerile s-au ţinut lanţ până după miezul nopţii.

"Jur că voi fi fidel Ungariei şi Constituţiei sale", a declarat Peter Magyar, prim-ministrul Ungariei. Aşa a arătat sfârşitul oficial al celor 16 ani de putere ai lui Viktor Orban şi începutul celor ani 4 în funcţia de prim-ministru al Ungariei ai Peter Magyar. Evenimentul a marcat o premieră istorică: Viktor Orbán a lipsit din Parlament pentru prima dată după 1990, refuzând mandatul de deputat.

Imediat după jurământ, un grup de copii din comunități defavorizate a interpretat "imnul romilor" în plenul Parlamentului, într-un gest simbolic, promovând unitatea națională și incluziunea socială. După o absență de 12 ani, steagul Uniunii Europene a fost din nou arborat pe fațada Parlamentului Ungariei. După investire, Magyar a fost primit în aplauzele a mii de oameni care s-au adunat în faţa clădirii Parlamentul Ungariei pentru a celebra momentul mult aşteptat.

"Astăzi marchează punctul culminant al drumului lung și anevoios pe care l-am parcurs împreună în ultimii ani. Este împlinirea credinței noastre comune că Ungaria este într-adevăr capabilă să se pună pe picioare", a declarat Peter Magyar, premierul Ungariei. Startul petrecerii oficiale l-a dat ministrul Sănătăţii, deja cunoscut pentru mişcările sale de dans. Bucuria a ţinut până târziu în noapte. De acum, agenda noului prim-ministru maghiar e plină. Prima vizită oficială a lui Peter Magyar este programată în Polonia şi are ca scop restabilirea relaţiilor.

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a ținut sâmbătă un discurs după ce a fost învestit în funcție, cerându-i președintelui țării, Tamas Sulyok, să demisioneze. "Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai este posibil", i-a spus Magyar lui Sulyok. În primul său discurs după depunerea jurământului, acesta i-a cerut președintelui țării, Tamas Sulyok, să demisioneze, spunând că acesta nu a reușit să se pronunțe împotriva eșecurilor guvernului anterior, relatează Bloomberg.

"Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai este posibil", i-a spus Magyar lui Sulyok, dându-i termen până pe 31 mai să demisioneze. El a afirmat că "în niciun caz" nu ar putea reprezenta maghiarii în calitate de șef al statului. Noul premier al Ungariei și-a continuat discursul acuzându-l pe Sulyok că nu a apărat statul de drept și grupurile vulnerabile în ultimii ani de guvernare ai lui Orban. "După atâta lașitate, după ce ați închis ochii și ați mințit, cum ați putea să întruchipați unitatea acestei frumoase națiuni? Domnule președinte, e timpul să plecați, cu capul sus, cât puteți de mult", a spus Magyar în timpul discursului său, potrivit Index.hu.

Imediat după învestirea sa în funcție, Peter Magyar a declarat în fața parlamentarilor că își va exercita mandatul cu responsabilitate și modestie. "Nu voi domni asupra Ungariei, dar îmi voi servi țara. O voi servi atât timp cât serviciile mele vor fi utile și națiunea va avea nevoie. Încrederea pe care am primit-o este o onoare și o obligație morală", a spus noul premier ungar.

