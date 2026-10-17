Statele Unite pregătesc o propunere pentru organizarea unui summit trilateral între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei, a anunțat sâmbătă, 17 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Printre posibilele locuri de desfășurare a întâlnirii se numără summitul G20 din SUA, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită sau o țară europeană, scrie Kyiv Post .

Planul secret al americanilor pentru a-i aduce faţă în faţă pe Zelenski şi Putin - Sursa: Profimedia

Americanii pregătesc o propunere pentru organizarea unui summit trilateral între liderii Ucrainei, SUA și Rusiei

Liderul de la Kiev a declarat că Washingtonul analizează posibilitatea organizării unor discuții directe la nivel înalt, însă a precizat că formatul și locul reuniunii nu au fost confirmate oficial nici de partea americană, nici de cea rusă.

"Statele Unite lucrează la acest lucru. Au o propunere pentru o întâlnire trilaterală", a declarat Volodimir Zelenski.

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Zelenski: Întâlnirea ar putea avea loc într-una dintre țările din Orientul Mijlociu

"Această întâlnire ar putea avea loc într-una dintre țările din Orientul Mijlociu. Statele Unite menționează frecvent Emiratele sau Arabia Saudită. În plus, această întâlnire ar putea avea loc în Statele Unite, în timpul summitului G20", a precizat președintele ucrainean.

Zelenski a adăugat că și statele europene au început demersuri diplomatice privind posibilitatea găzduirii reuniunii.

"Există și opțiunea unei țări europene, iar europenii au început deja contacte în acest sens", a spus acesta.

Președintele Ucrainei a subliniat însă că nu există încă o confirmare oficială a summitului.

"Nici partea rusă, nici cea americană nu au confirmat încă acest lucru, așa că vom discuta despre rezultate atunci când vor exista", a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Post.

Summitul G20 din SUA, una dintre variantele analizate

Posibilitatea organizării întâlnirii în Statele Unite este legată de summitul G20 programat să aibă loc în decembrie, la Miami, Florida.

Tot sâmbătă, președintele american Donald Trump le-a declarat jurnaliștilor că nu știe dacă Vladimir Putin va participa la reuniune, dar că și-ar dori ca liderul rus să fie prezent.

Anunțul privind pregătirea summitului trilateral vine după noi contacte diplomatice între Ucraina și reprezentanții administrației americane.

Volodimir Zelenski a confirmat că echipa ucraineană de negociere, condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a purtat vineri, 16 octombrie, discuții cu Jared Kushner, emisar diplomatic special al SUA.

Potrivit președintelui ucrainean, discuțiile au vizat stabilirea calendarului, a locului și a formatului unor viitoare întâlniri față în față. Kievul se așteaptă ca aceste detalii să fie stabilite în cursul săptămânii următoare.

"Ieri, grupul nostru de negociere a fost în contact: Umerov a discutat cu Kushner", a declarat Zelenski.

"Ei organizează o întâlnire, iar eu sunt, de asemenea, pregătit să mă întâlnesc cu ei. Susținem posibilitatea dialogului - orice pentru a-l opri pe Putin, cel puțin în formatul unui armistițiu energetic", a adăugat liderul ucrainean.

În paralel, Washingtonul ar continua demersurile diplomatice pentru organizarea unor discuții directe cu Moscova. Agenția rusă de presă TASS a relatat anterior că Jared Kushner și Steve Witkoff, un alt emisar special american, ar putea călători la Moscova în a doua jumătate a lunii octombrie, după convorbirea telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin din 9 octombrie.

Kremlinul nu a confirmat participarea Rusiei.