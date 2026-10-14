Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri reluarea serviciilor Starlink, rețeaua de sateliți deținută de Elon Musk. Solicitarea a fost făcută într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, din care mai multe fragmente au fost publicate pe internet, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Zelenski îi cere lui Elon Musk să restabilească Starlink în Ucraina: "Oameni vor muri" - Shutterstock

"Oameni vor muri, desigur dacă atacurile continuă şi Starlink nu funcţionează. Sper cu adevărat că este vorba de o eroare, poate de o problemă tehnică majoră, nu ştiu, dar noi cerem ca serviciul să fie restabilit", i-a spus Volodimir Zelenski jurnalistului, care l-a întrebat care este mesajul său către Elon Musk.

El a indicat de asemenea că întreruperea serviciilor Starlink, utilizat pentru comunicarea pe câmpul de luptă în Ucraina, este o "mare eroare".