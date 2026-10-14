Zelenski îi cere lui Elon Musk să restabilească Starlink în Ucraina: "Oameni vor muri"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri reluarea serviciilor Starlink, rețeaua de sateliți deținută de Elon Musk. Solicitarea a fost făcută într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, din care mai multe fragmente au fost publicate pe internet, potrivit AFP, relatează Agerpres.
"Oameni vor muri, desigur dacă atacurile continuă şi Starlink nu funcţionează. Sper cu adevărat că este vorba de o eroare, poate de o problemă tehnică majoră, nu ştiu, dar noi cerem ca serviciul să fie restabilit", i-a spus Volodimir Zelenski jurnalistului, care l-a întrebat care este mesajul său către Elon Musk.
El a indicat de asemenea că întreruperea serviciilor Starlink, utilizat pentru comunicarea pe câmpul de luptă în Ucraina, este o "mare eroare".