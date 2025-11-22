Lisabona este, zilele acestea, capitala europeană a jocurilor video. Mii de tineri din toată lumea s-au adunat pentru Game Week, un eveniment la care dezvoltatorii prezintă titluri aflate încă în pregătire, iar multe companii, dar şi armata portugheză, merg să recruteze pasionaţi de gaming şi tehnologie. Urmăriţi un reportaj realizat de corespondenta Observator în Portugalia, Ana Maria Gheorghe.

Aşezaţi la mese, aceşti tineri se pregătesc să înfrunte personajele negative într-un joc de tip shooter. În altă zonă, un băieţel sărbătoreşte un knock-out care i-a adus o primă victorie a zilei. La Lisbon Game week, amatorii de gaming găsesc de toate, de la curse cu maşini la căşti cu realitate virtuală.

Sunt la Lisbon Game Week 2025, unul dintre cele mai mari evenimente de gaming din Europa. Aici, dezvoltatorii, gamerii dar şi creatorii de conţinut testează titluri care vor apărea abia în următoarele luni, în timp ce pe marile scene au loc competiţii cu mize importante. Acest eveniment înseamnă tehnologie, afaceri şi un public tânăr venit din întreaga lume într-o industrie care creşte de la an la an.

Plătiţi ca să se joace şi să testeze tot ce e nou

La eveniment este şi preşedintele ligii portugheze de e-sports. "Acest eveniment este cel mai bun loc să purtăm o conversaţie serioasă cu generaţiile tinere. Folosim acest loc uimitor să lansăm competiţia noastră de fotbal virtual pentru sezonul următor", a declarat Bernardo Azevedo, Managing Director Liga Portugal.

Convenţia este însă mult mai mult decât o simplă sală cu jocuri video. Tinerii pot concura şi în competiţii fizice, precum escaladă, sau să tragă la ţintă cu mingea de fotbal. Surprinzător poate, cea mai lungă coadă a fost la simulatorul prezentat de armata portugheză, acolo unde adolescenţii au fost provocaţi să îşi arate atât inteligenţa, cât şi puterea.

"Am dialogat mult cu tinerii, sunt curioşi şi interesaţi să afle mai multe despre armată, şi sperăm că unii se vor înrola în curând", a declarat Pedro Matias, căpitan armata portugheză.

Pe lângă distracţie, tinerii şi-au antrenat şi mintea, cu mini-conferinţe la care au putut învăţa despre dezvoltarea jocurilor şi despre educaţia digitală.

