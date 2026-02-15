Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Polonia se pregăteşte pentru înarmarea nucleară: "Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat"

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a spus că Polonia ar trebui să înceapă să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei.

de Redactia Observator

la 15.02.2026 , 19:20
Polonia se pregăteşte pentru înarmarea nucleară: "Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat" Polonia se pregăteşte pentru înarmarea nucleară: "Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat" - Profimedia

Președintele Karol Nawrocki consideră că Polonia trebuie să înceapă să lucreze la apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările din partea Rusia, scrie Politico.

Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris ca fiind "un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear" și a spus că țara ar trebui să își dezvolte strategia de securitate "bazată pe potențialul nuclear".

"Această cale, cu respect pentru toate reglementările internaționale, este calea pe care ar trebui să o urmăm… Trebuie să lucrăm pentru a atinge acest obiectiv, astfel încât să putem începe lucrările. Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat. Atitudinea agresivă, imperială a Rusiei față de Polonia este bine cunoscută", a mai spus acesta.

Articolul continuă după reclamă

Comentariile sale vin în această perioadă, când mai multe state europene discută posibilitatea dezvoltării propriilor arme nucleare, pe fondul amenințărilor venite din partea Moscovei.

Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, a afirmat la Conferința de Securitate de la München că "descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități".

În paralel, cancelarul german Friedrich Merz a declarat și el că discuțiile cu Franța privind un mecanism de descurajare european sunt în desfășurare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

polonia nuclear rusia conflict nato
Înapoi la Homepage
Averea fabuloasă a milionarului român ce are avion privat, dar merge cu metroul! Cât ar încasa dacă ar vinde tot
Averea fabuloasă a milionarului român ce are avion privat, dar merge cu metroul! Cât ar încasa dacă ar vinde tot
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici este o măsură bună?
Observator » Ştiri externe » Polonia se pregăteşte pentru înarmarea nucleară: "Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat"