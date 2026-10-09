După mai bine de 10 luni pe mare, 6.000 marinari de la bordul portavionului USS Lincoln au fost întâmpinaţi în Golful San Diego cu aplauze furtunoase, lacrimi şi îmbrăţişări.

Portavionul USS Lincoln s-a întors în SUA după o misiune record. Ce probleme au fost raportate la bord - Profimedia

Echipajul a petrecut un număr record de 265 de zile pe mare. O mare parte din acest timp a fost petrecută în Orientul Mijlociu, unde grupul de atac a executat aproape 3.700 de misiuni de luptă şi a distrus zeci de nave și drone iraniene. Marinarii au stat drepţi pe punte cât nava a acostat. Nu a durat mult până la primele lacrimi. Marinarii, unii dintre ei proaspăt tătici, şi-au luat copiii în braţe. Alţii şi-au sărutat iubitele şi soţiile. Iar îmbrăţişările cu părinţii au fost şi ele pe ordinea zilei.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a vizitat miercuri portavionul pentru a acorda echipajului distincția Presidential Unit Citation, cea mai înaltă decorație militară oferită unei unități. El a respins afirmațiile potrivit cărora nava ar fi devenit "un simbol al disfuncționalității, al moralului scăzut sau al unei misiuni eșuate", potrivit Euronews.

Portavionul a atras atenția la nivel național în SUA după apariția unor informații despre stresul resimțit de membrii echipajului, problemele de sănătate mintală și lipsa alimentelor și a produselor de igienă în timpul misiunii. Marina americană a minimalizat inițial problemele, dar ulterior a recunoscut existența unor dificultăți la bord, inclusiv reducerea opțiunilor de hrană din cauza posibilităților limitate de reaprovizionare.

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În plus, Marina americană le-a comunicat parlamentarilor că opt marinari au încercat să se sinucidă în timpul misiunii. Experții au precizat că numărul este relativ scăzut pentru un grup naval de atac format din aproximativ 6.000 de militari, pe parcursul a zece luni.

Portavionul USS Abraham Lincoln a plecat din California în noiembrie 2025, cu destinația Marea Chinei de Sud, dar a fost redirecționat către Orientul Mijlociu înaintea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, care au început în februarie 2026.