Posibil atentat cu bombă, în Irlanda. O tânără a fost prinsă cu dispozitiv exploziv în maşină

O maşină a fost interceptată în Republica Irlanda, conţinând o bombă "extrem de puternică" , în timp ce traversa graniţa pentru a fi folosită în a comite un atac în Irlanda de Nord, a transmis vineri poliţia irlandeză.

Două persoane au fost arestate, în cadrul unei operaţiuni care s-ar încadra în activităţile republicanilor disidenţi, iar detaliile suplimentare încep să fie făcute publice. Autorităţile au confirmat vineri că ofiţerii au găsit un dispozitiv exploziv şi au descris operaţiunea ca fiind o "confiscare extrem de importantă", potrivit BBC.

O femeie de 20 de ani şi un bărbăt de 40 au fost arestaţi

O femeie trecută de 20 de ani, care se afla la volanul vehiculului, a fost arestată miercuri după-amiază, iar un bărbat de peste 40 de ani a fost arestat ulterior.

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Potrivit unor surse din cadrul poliţiei irlandeze, bomba conţinea o sursă de alimentare, un detonator şi explozibili de calitate militară.

Surse din cadrul Garda au mai afirmat că se preconiza ca aceasta să fie folosită ca bombă plasată sub maşină într-un atac în Irlanda de Nord, potrivit RTÉ.

"Orice confiscare de această natură este cu adevărat îngrijorătoare. Cu toate acestea, ştim cu certitudine că există o mică minoritate de republicani disidenţi care nu au fost de acord cu Acordul din Vinerea Mare, care nu au scos din uz armele şi explozivii şi care nu au urmat procedura corespunzătoare privind dezafectarea. Aşadar, aceasta este o problemă cu care ne confruntăm. Există o minoritate redusă între aceşti indivizi, pe care i-aş descrie ca fiind republicani radicalizaţi, iar aceasta este o ameninţare cu care vom continua să ne confruntăm încă o perioadă", a avertizat comisarul Kelly.

Dispozitivul ar fi putut provoca pagube semnificative

El a precizat că bomba "nu era formată doar din componente sau piese", ci era un dispozitiv exploziv "care ar fi putut provoca pagube semnificative". Kelly a mai spus că a fost o operaţiune a poliţiei bazată pe informaţii şi astfel autorităţile au avut indicii despre persoanele implicate. Ministrul justiţiei din Irlanda, Jim O’Callaghan, a descris, la rândul său, incidentul ca fiind "foarte îngrijorător".

"Ceea ce este încurajator este faptul că poliţia irlandeză a reuşit să-l reţină pe suspect. Dispozitivul a fost dezamorsat. Doresc să felicit poliţia irlandeză pentru eforturile depuse în vederea asigurării faptului că acest incident nu a devenit o ameninţare reală pentru public", a transmis ministrul justiţiei din Irlanda. O’Callaghan a adăugat că este evident că s-ar fi produs "un act criminal foarte grav", dacă poliţia nu ar fi interceptat suspecţii.

Secretarul britanic pentru Irlanda de Nord, Sir Chris Bryant, a mulţumit, la rândul său, poliţiei irlandeze pentru "acţiunea rapidă şi decisivă". "Interceptarea unui dispozitiv periculos ca acesta a salvat, fără îndoială, vieţi şi a asigurat siguranţa comunităţilor de ambele părţi ale frontierei. O cooperare transfrontalieră strânsă în materie de securitate rămâne la fel de vitală ca întotdeauna", a spus el.

În Carrickmacross există şocul şi surprinderea în urma descoperirii unei bombe într-o maşină la periferia oraşului. "Este ca o întoarcere în trecut, într-o altă epocă", a spus o femeie în vârstă, în timp ce trecea pe lângă locul unde s-au adunat reprezentanţii presei, în centrul oraşului.

Pe parcursul celor 30 de ani ai conflictului, în special în anii ’70 şi ’80, arme şi explozivi erau introduşi ilegal peste graniţă din Republica Irlanda în Irlanda de Nord. Carrickmacross se află la aproximativ 12 km de graniţă.

Termenul "republicani disidenţi" descrie o serie de indivizi care nu acceptă Acordul din Vinerea Mare, acordul de pace din 1998, care a pus capăt oficial conflictului din Irlanda de Nord.