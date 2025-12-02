Predicţiile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: "Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată"
Elon Musk susţine că era muncii umane se apropie de sfârșit, dar susţine şi că ar fi fericit cu copiii lui să meargă la facultate.
Într-o conversație cu investitorul și podcasterul Nikhil Kamath, publicată duminică, miliardarul a zugrăvit un viitor în care inteligența artificială și robotica vor transforma societatea atât de dramatic încât abilitățile tradiționale - chiar și cele extrem de tehnice - ar putea deveni irelevante.
La un moment dat, el a descris o lume la mai puțin de două decenii distanță în care munca devine opțională, deoarece mașinile pot face aproape tot ce are nevoie societatea.
Chiar și propriii săi copii - dintre care mai mulți, a spus el, sunt pricepuți la tehnologie - recunosc cât de repede ar putea fi depășite abilitățile lor de către inteligența artificială, a spus Musk.
