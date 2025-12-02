Elon Musk susţine că era muncii umane se apropie de sfârșit, dar susţine şi că ar fi fericit cu copiii lui să meargă la facultate.

Predicţiile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: "Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată" - Profimedia

Într-o conversație cu investitorul și podcasterul Nikhil Kamath, publicată duminică, miliardarul a zugrăvit un viitor în care inteligența artificială și robotica vor transforma societatea atât de dramatic încât abilitățile tradiționale - chiar și cele extrem de tehnice - ar putea deveni irelevante.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La un moment dat, el a descris o lume la mai puțin de două decenii distanță în care munca devine opțională, deoarece mașinile pot face aproape tot ce are nevoie societatea.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar și propriii săi copii - dintre care mai mulți, a spus el, sunt pricepuți la tehnologie - recunosc cât de repede ar putea fi depășite abilitățile lor de către inteligența artificială, a spus Musk.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰