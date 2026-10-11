Premierul britanic Andy Burnham afirmă că Rusia s-a amestecat în referendumul din 2016 privind Brexitul. Acesta susține că a primit confirmarea autorităților și recunoaște că Marea Britanie a fost "prea pasivă" în fața ingerințelor străine.

Premierul britanic: Rusia s-a amestecat în referendumul pentru Brexit. Avertismente pentru Franţa şi Germania - Profimedia

Premierul britanic Andy Burnham susține că autoritățile i-au confirmat existența unei ingerințe rusești în referendumul din 2016 privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Potrivit The Independent, declarația premierului Andy Burnham a fost făcută în cadrul unei apariții la podcastul „Rest is Politics” și reprezintă prima dată când un prim-ministru confirmă amestecul Kremlinului, scrie Mediafax.

În cadrul podcastului, Burnham a mai declarat că a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre influența Rusiei în timpul unei vizite recente la Berlin.

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„Există cu siguranță dezinformare care provine din Rusia și se răspândește în politica germană. Dar am pus întrebarea la întoarcerea la Downing Street: a existat o ingerință din partea Rusiei în referendumul din 2016? Și am primit un răspuns clar că da, a existat”, a spus el.

Burnham a afirmat că Regatul Unit a fost „prea pasiv” și, ca urmare, alegătorii nu au fost „informați suficient cu privire la măsura în care anumite persoane încearcă să perturbe procesul politic din străinătate”.

Comisia pentru Informații și Securitate a Parlamentului a constatat în 2020 că guvernul nu a evaluat pe deplin impactul pe care l-ar fi putut avea mass-media de stat rusă și conturile de „trolli” asupra referendumului privind UE.

Premierul a anunțat la conferința anuală a Partidului Laburist de luna trecută că va analiza opțiunile care ar apropia Marea Britanie de blocul comunitar și a sugerat că reintegrarea în UE ar putea fi inclusă în următorul program electoral al Partidului Laburist.

Ingerinţe ruseşi în Franţa şi Germania

În cadrul unui podcast, Burnham a afirmat că este important ca publicul să înțeleagă amploarea ingerințelor străine în politică, susținând că Rusia contribuie la alimentarea climatului politic din Europa.

"Este important să clarificăm acum aceste aspecte și cred că acest lucru îi ajută pe alegătorii din Germania și Franța să înțeleagă că o parte din acest climat politic este alimentată de dușmanii noștri, și anume Rusia. Cred că, de fapt, am adoptat o atitudine prea defensivă în această privință și nu i-am informat suficient pe oameni cu privire la măsura în care se încearcă perturbarea procesului politic din străinătate", a declarat premierul britanic.

Burnham a mai spus că a discutat despre amenințarea reprezentată de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) cu cancelarul german Friedrich Merz, în timpul vizitei efectuate la Berlin în această săptămână. Potrivit premierului britanic, Merz și-a exprimat îngrijorarea privind legăturile formațiunii cu Rusia.

"Un lucru pe care i l-am spus cancelarului Merz… este că trebuie să vă sprijinim în contracararea amenințării cu care vă confruntați și, în special, a tipului de politică pe care îl aveți de înfruntat. Știți, el îmi spunea că AfD are legături clare cu Rusia – fiind finanțat de aceasta, cred eu", a afirmat Burnham.