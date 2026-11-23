Poliţia germană a anunţat luni că peste 450 de şcoli din ţară au primit ameninţări cu bombă, însă nu pare să existe "un pericol concret", în urma unei serii de alerte false cu bombă care au vizat şcoli din Europa în ultimele săptămâni, relatează AFP, citată de Agerpres.

Alerte cu bombă în sute de şcoli din Germania şi Danemarca. Poliţia spune că nu există "un pericol concret" - Profimedia / imagine ilustrativă

Peste 450 de şcoli din landul Baden-Wurttemberg, sud-vestul ţării, au primit ameninţări cu bombă, a anunţat poliţia într-un comunicat. Poliţia din landul Turingia, estul ţării, a raportat, de asemenea, că numeroase şcoli din regiune au primit ameninţări cu bombă, care nu sunt considerate credibile.

Europa se confruntă de câteva săptămâni cu o serie de ameninţări false cu bombă

Poliţia din Danemarca a anunţat, de asemenea, luni că ameninţări cu bombă au fost primite de şcoli din toată ţara, pe care însă le consideră "nefondate". "Ameninţările au vizat şcoli din întreaga ţară şi credem că sunt nefondate", a scris poliţia din Copenhaga într-un comunicat.

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"Înţelegem pe deplin că această situaţie poate crea un sentiment de insecuritate şi suntem în dialog cu municipalităţile, Serviciul de Siguranţă Publică şi mai multe şcoli", a precizat poliţia. În Iutlanda de Nord, poliţia a afirmat că "în prezent, nu este necesar să aibă loc evacuări sau să se implementeze măsuri speciale de securitate". Ameninţările au fost primite pe e-mail.

Europa se confruntă de câteva săptămâni cu o serie de ameninţări false cu bombă care au vizat şcoli şi avioane, precum şi cu atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare ale supermarketurilor, care ar putea face parte dintr-o campanie de război hibrid, deşi acest lucru nu a putut fi stabilit cu certitudine din cauza lipsei de dovezi.