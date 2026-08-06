Premierul canadian Mark Carney a întâmpinat miercuri probleme cu teleprompterul în timpul unei conferințe de presă despre politica în domeniul locuințelor. Zâmbind, acesta a profitat de moment pentru a-l ironiza pe președintele american Donald Trump, spunând că nu crede că defecțiunea ar face parte dintr-o conspirație, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Premierul canadian îl ironizează pe Trump după ce i s-a stricat teleprompterul: Nu e o conspirație - Profimedia

Remarca lui Carney a fost o aparentă referire la faptul că Trump a solicitat o anchetă după ce i-a ieşit în cale o scară rulantă oprită şi a avut de a face cu un teleprompter nefuncţional anul trecut la Adunarea Generală a ONU, unde a susţinut un discurs.

"Aş vrea să vă informez că teleprompterul a încetat să funcţioneze. Spre deosebire de un lider mondial, nu văd acest lucru ca pe o conspiraţie", a declarat Carney la o conferinţă de presă din Toronto, provocând râsete.

Biroul de presă al lui Mark Carney nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Relaţiile dintre Canada şi SUA au fost tensionate după ce Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut, introducând taxe vamale mai mari şi numind Canada al 51-lea stat american.

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Carney, care a spus că se va lupta cu politicile comerciale ale lui Trump, a făcut eforturi pentru a uşura dependenţa diplomatică şi economică de SUA.

El a atras atenţia internaţională pentru că a declarat sfârşitul ordinii globale bazate pe reguli şi a criticat marile puteri pentru că au utilizat "integrarea economică ca pe o armă"