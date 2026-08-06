Rusia anunţă că a doborât în noaptea de miercuri spre joi 605 drone ucrainene deasupra a 20 de regiuni ruseşti şi Peninsulei ucrainene Crimeea anexate, relatează AFP.

Rusia susţine că a doborât 605 drone ucrainene deasupra Crimeei şi a altor 20 de regiuni - Profimedia

"În cursul nopţii care a trecut, de miercuri spre joi, sisteme de apărare aeriană au interceptat şi distrus 605 drone aeriene ucrainene", anunţă într-un comunicat Ministerul rus al Apărării.

Ministerul precizează că aceste atacuri au vizat în regiunea Tver, un centru logistic al gigantului rus al comerţului online rus Wildberries, "uşor avariat" potrivit autorităţilor locale.

”Sistemele de apărare aeriană au respins un atac inamic cu dronă deasupra regiunii noastre”, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii Tver Vitali Koroliov.

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"În urma căderii unor fragmente ale unei drone, faţada centrului logistic al Wildberries a fost uşor avariată", a precizat el.

Nicio persoană nu a fost rănită, anunţă guvernatorul rus.

Începând de la mijlocul lui iulie, Ucraina a atacat aproximativ 20 de instalaţii aparţinând Wildberries, o platformă de comerţ online foarte populară, prezentată adesea drept ”Amazonul rus”, aproapte pe tot teritoriul rus şi în Crimeea.

Guvernatorul regiunii ruse Iaroslavl, situată la aproximativ 250 de kilometri nord de Moscova, Mihail Iervaiev, a anunţat că ”cel mai masiv atac” împotriva acestei regiuni, în care susţine că au fost doborâte 92 de drone.

Căderea unor fragmente de dronă a provocat un incendiu la mai multe case şi a avariat maşini, a anunţat el pe Telegram.

La peste ani de la lansarea ofensivei ruse în Ucraina, diplomaţia se află într-un punct mort, iar cei doi beligeranţi şi-au intensificat atacurile cu rază lungă de acţiune care fac tot mai multe victime civile.