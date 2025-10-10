Premierul Ungariei: "UDMR nu este o organizaţie minoritară, ci un factor de strategie națională"

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat vineri, în cadrul Congresului UDMR, că această formațiune nu ar trebui privită ca un partid minoritar, ci ca un element esențial al strategiei naționale, evidențiind totodată rolul semnificativ al comunității maghiare din Transilvania, conform Agerpres.

''Viitorul nu este al acelora care doar se uită în jur, ci a celor care acționează. Viitorul este al acelor care prin faptele lor și prin munca lor spun ceea ce au de spus. Cei care nu trăiesc cu șansa viitorului, vor pierde viitorul. Aș vrea clar și răspicat să vă spun că la anul nu va fi vorba doar de viitorul guvern ungar, ci și despre viitorul națiunii, despre libertatea țării și suveranitatea țării. În aprilie 2026, patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania. Onorat congres, și UDMR a împlinit 35 de ani, la mulți ani! A dovedit din nou că nu dimensiunea, nu mărimea, ci voința conferă ponderea comunității. Întrebarea nu este cât de mare este câinele, ci cât de mult vrea acest câine să se lupte. UDMR, la București, este stabilitatea și vocea rațiunii; la Budapesta, UDMR este partenerul de încredere; la Bruxelles reprezintă interesele maghiarimii, motiv pentru care vă spun că UDMR nu este organizație minoritară, ci este un factor de strategie națională'', a afirmat premierul Ungariei, conform traducerii oficiale.

De asemenea, Orban Viktor a spus că maghiarii din Ungaria și cei din România au un interes comun: să fie stabilitate în țările de-a lungul Dunării, iar națiunile din această regiune să se respecte.

Orban: Suntem interesați de succesul guvernului Bolojan

''Maghiarii din Transilvania sunt dovada vie că o comunitate trăiește atâta vreme cât sunt unii care au încredere în ea și dacă credem în ea, atunci, nici victoria nu se va lăsa așteptată. Comunitatea maghiară din Transilvania este puternică, muncitoare, educă, creează, construiește și învinge, câștigă în fiecare zi, din nou și din nou va învinge și va câștiga. Noi la Budapesta vedem că maghiarii din România și din Ungaria au un interes comun: să fie stabilitate de-a lungul Dunării, națiunile care trăiesc aici să nu se calce în picioare reciproc, ci să se stimeze. Dacă vecinii noștri o duc bine, și noi o ducem bine, motiv pentru care suntem interesați în binele României și suntem interesați și în succesul guvernului condus de domnul premier Ilie Bolojan. Astăzi, pace, conviețuire, colaborare există'', a menționat premierul Ungariei.

Premierul Orban a susținut și că maghiarii sunt la strâmtoare, fiindcă Ungaria nu este nici o țară mare, nici numeroasă, nici puternică militar și economic, iar de aceea trebuie să vizeze realizări ieșite din comun.

''Noi, maghiarii, suntem la strâmtoare. Nu putem argumenta nici cu dimensiunile noastre, nici cu efectivul nostru, nici cu armata noastră, nici cu economia noastră, motiv pentru care nouă ne este foarte greu să dăm un răspuns bun. Răspunsul maghiarilor este doar realizările noastre. Noi trebuie să dovedim că am dat mai mult umanității decât ce am primit de la umanitate. Noi, maghiarii, putem răspunde bunului Dumnezeu: priviți-i pe sfinții noștri din Casa Arpad, la luptele noastre (...) la olimpicii noștri și pe cei care au primit Premiul Nobel'', a mai spus prim-ministrul ungar, potrivit traducerii oficiale de la eveniment.

Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România a început vineri, în județul Cluj, cu circa 1.000 de participanți.

Sunt prezenți la eveniment și premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, precum și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

