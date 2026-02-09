Oamenii consultă Chat GPT şi pentru chestiuni juridice. Avocaţi: "Aceştia ajung să nu mai creadă ce le spunem"

Ascensiunea inteligenței artificiale creează noi dureri de cap pentru avocați: aceștia sunt îngrijorați de soarta orei facturabile, un centru de profit fiabil și sunt perturbați de clienții care primesc sfaturi juridice proaste de la chatboți.

Folosind o comparaţie referitoare la modul în care site-urile web medicale pot oferi oamenilor o înțelegere greșită a afecțiunii lor, Dave Jochnowitz, partener la firma de avocatură Outten & Golden spune că aceste sisteme sunt "ca WebMD pe steroizi".

"ChatGPT le spune 'ai un caz extraordinar'", spune Jochnowitz.

Dar modelele nu înțeleg contextul complet, legile reale care se aplică sau istoricul complet al anumitor tipuri de cazuri. Adesea, acestea le oferă clienților o impresie falsă despre ceea ce este posibil, spun avocații pentru Axios.

Deconectarea "îi face pe oameni să nu creadă ceea ce spui", spune S. Randall Hood, avocat specializat în vătămări corporale și fondator al McGowan, Hood, Felder & Phillips în Carolina de Sud.

Imaginea de ansamblu: Inteligența artificială zguduie lumea juridică, dar este încă în stadii incipiente.

Firmele abia încep să utilizeze inteligența artificială pentru a sorta și redacta mai eficient documentele - cea mai recentă evoluție în tehnologia juridică care a revoluționat practica de zeci de ani.

Avocații învață și ei repede - după ce mulți au fost sancționați de instanțe pentru că au folosit inteligența artificială pentru a scrie documente care conțineau informații false, practica a dispărut.

"Au existat multe experimente", în special în ceea ce privește lucrul cu documente, spune Aubrey Bishai, director de inovație la Vinson & Elkins.

"Nu mai este nevoie să stai treaz toată noaptea și să copiezi prevederi într-un fișier Excel principal."

Bishai spune că nu a observat pe nimeni să lucreze mai puțin, ci pur și simplu să-și mute atenția către probleme mai substanțiale.

Impactul potențial al inteligenței artificiale asupra industriei a devenit evident recent, când acțiunile companiilor care vând software juridic, precum LegalZoom.com și Thomson Reuters, au scăzut brusc după ce compania de inteligență artificială Anthropic a lansat un nou produs juridic.

Reacția pieței a fost probabil puțin exagerată, spune Elliott Rush, profesor de drept și economist la ETH Zurich, care studiază inteligența artificială.

Noul produs al Anthropic este bun pentru analiza documentelor, spune el, dar nu este un substitut pentru Westlaw sau LexisNexis - nu este conectat la baze de date cu jurisprudență și statute.

"Nu există încă un produs nou care să înlocuiască brusc o mare parte din software juridic."

Deoarece inteligența artificială face o mare parte din muncă mai productivă, o mare sursă de îngrijorare pentru avocații firmelor este soarta orei facturabile.

Dacă tehnologia accelerează sarcinile, asta ar însemna mai puține ore lucrate. Avocații nu pot factura pentru mai mult timp decât petrec efectiv pentru o sarcină, a declarat Asociația Baroului American în ghidul recent privind inteligența artificială.

Nu vă așteptați ca lumea juridică să fie perturbată rapid. Adoptarea va dura timp, spun observatorii.

"Vor exista niște afirmații mari despre ceea ce se poate face. Multe dintre ele se vor dovedi a fi vaporware", spune J.H. "Rip" Verkerke, profesor de drept la Universitatea din Virginia. "Asta au descoperit multe firme."

