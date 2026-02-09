Oana Țoiu, vizită de lucru la Londra. Ce va discuta cu oficialii britanici

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se va afla începând de luni într-o vizită de două zile la Londra, unde are programate întâlniri cu oficiali britanici și membri ai comunității românești, anunță Ministerul Afacerilor Externe, potrivit News.ro.

"Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, va realiza o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie 2026. Vizita se înscrie în demersurile constante ale României de consolidare a dialogului politic şi cooperării bilaterale extinse cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unul din cei mai importanţi parteneri strategici ai ţării noastre", anunţă MAE.

În cadrul vizitei, ministrul Afacerilor Externe va avea o întrevedere cu omologul său britanic, Yvette Cooper, în carul căreia vor fi abordate teme de interes comun, precum aprofundarea cooperării politico-diplomatice bilaterale, dezvoltarea relaţiilor economice şi sectoriale, sprijinul pentru Ucraina, securitatea regională şi euroatlantică.

Perspectivele de consolidare a cooperării parlamentare româno-britanice vor fi abordate de către ministrul Oana Ţoiu cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România (All-Party Parliamentary Group for Romania - APPG).

Agenda vizitei include, totodată, o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Londra, care va oferi ocazia discutării priorităţilor şi preocupărilor cetăţenilor români stabiliţi în Regatul Unit.

Ministrul român al afacerilor externe va efectua o vizită şi la Universitatea Oxford, unde funcţionează Lectoratul de limba română, finanţat de Guvernul României, proiect integrat în cadrul Facultăţii de Lingvistică, Filologie şi Fonetică a prestigioasei universităţi.

La Colegiul Trinity din Oxford, oficialul român va participa la dezbaterea "In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs", dedicată politicii externe în contextul crizelor actuale, cu accent pe contribuţia României la eforturile dedicate consolidării securităţii, rezilienţei democratice şi stabilităţii regionale, precum şi pe contribuţia valoroasă a diasporei academice româneşti la promovarea expertizei şi dialogului internaţional.

Programul vizitei va include şi o prelegere a ministrului Oana Ţoiu la prestigiosul think-tank britanic Chatham House, unde va prezenta poziţia României pe teme de actualitate, precum securitatea europeană, ameninţările hibride şi consolidarea rezilienţei regionale şi transatlantice. Demnitarul român va avea o intervenţie şi la Conferinţa "London: Capital, Infrastructure, and Energy Security", găzduită de Ambasada României la Londra.

"Vizita la Londra reconfirmă angajamentul ferm al României pentru dialog, cooperare şi parteneriate solide, într-un context internaţional marcat de provocări de securitate şi transformări geopolitice semnificative. De asemenea, componenta substanţială de relaţionare cu comunitatea românească se înscrie în linia eforturilor susţinute depuse în ultimele luni în raport cu comunităţile de români din afara graniţelor", precizează MAE.

