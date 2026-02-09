S-a scris istorie la cel mai mare spectacol sportiv din Statele Unite - Super Bowl. Rapperul Bad Bunny a fost cap de afiş la concertul din pauza finalei de fotbal american şi, timp de un sfert de oră, a celebrat cultura latino. Artistul a adus Puerto Rico în centrul poveştii sale şi a transmis mesaje puternice de unitate, pentru toată America. Lady Gaga şi Ricky Martin au fost şi ei aduşi în decorul portorican. Din tribune, vedete precum Leonardo DiCaprio sau Jay Z, au atras atenţia la fel de mult ca jocul încrâncenat de pe teren.

În 13 minute, Bad Bunny a adus toată cultura portoricană pe stadionul Levi's din Santa Clara. Într-un decor inspirat de cultura latină, înconjurat de zeci de dansatori exuberanţi şi îmbrăcat din cap până-n picioare în alb, ca un veritabil dansator de salsa, cântăreţul a scris istorie la pauza de la Super Bowl. Proaspăt premiat la Grammy, rapperul a cântat exclusiv în spaniolă, o premieră pentru eveniment, la fel ca apariţia sa.

"Niciodată nu am încetat să cred în mine! Şi tu ar trebui să crezi în tine, valorezi mai mult decât crezi!", a declarat Bad Bunny.

Muzica latină a primat

Marea surpriză a serii a fost apariţia cântăreţei Lady Gaga. Artista a dat un suflu latino piesei sale cu Bruno Mars, "Die With a Smile". Bad Bunny a luat-o apoi pe vedetă la dans. Momentul exploziv a fost completat de Ricky Martin.

Muzica antrenantă a venit la pachet cu mesaje puternice de unitate între popoare. La finalul concertului, Bad Bunny a enumerat toate ţările latino-americane.

Surprize au fost şi printre suporteri. Celebrul Jay Z a venit însoţit de fiica sa. În tribune a putut fi zărit şi Leonardo DiCaprio.

Absent de la eveniment a fost Donald Trump. Consilierii l-ar fi sfătuit să rămână acasă, ca să nu fie huiduit. Liderul american nu a însă fost deloc încântat nici de alegerea rapperului spaniol drept cap de afiş. Mai ales că Bad Bunny l-a criticat recent la Grammy pentru politicile lui în materie de imigraţie.

Revolta împotriva agenţilor de la imigrări a ajuns şi în jurul stadionului din Santa Clara unde a avut loc evenimetul. Oamenii au împărţit prosoape cu mesaje contra ICE. Partida a fost câştigată de Seattle Seahawks cu 29 la 13 in fata New England Patriots. A fost o revanșă a meciului din 2015.

Ca întotdeauna, Super Bowl este şi o bună afacere. Agenţiile de publicitate au plătit şi anul acesta bani grei să ajungă în pauza evenimentului. 8 milioane de dolari pentru 30 de secunde.

