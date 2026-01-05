Tensiunile dintre Statele Unite și Columbia au escaladat duminică, după ce președintele american Donald Trump a lansat noi amenințări la adresa Bogotei, în contextul atacului SUA asupra Venezuelei. Reacția președintelui columbian Gustavo Petro a fost extrem de dură, acesta afirmând că nici măcar Adolf Hitler nu a îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană.

Preşedintele Columbiei către Trump: Nici măcar Hitler nu au îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană - Facebook / Gustavo Petro

Donald Trump a descris Columbia ca fiind "foarte bolnavă" și a spus că ţara este condusă de "un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite", potrivit Agerpres.

"Nu va face asta prea mult timp", a insistat Trump, fără a da detalii în legătură cu ce a vrut să spună.

Trump a lansat anterior atacuri verbale repetate la adresa președintelui columbian Gustavo Petro, căruia nu i-a menționat numele, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul Air Force One cu destinația Washington.

Întrebat de un reporter dacă va exista o operațiune militară împotriva Columbiei, Trump a răspuns: "Îmi sună bine".

SUA au lansat atacuri asupra unor ținte din Venezuela sâmbătă dimineață, l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro și l-au scos din țară împreună cu partenera sa, Cilia Flores. Acesta urmează să fie judecat la New York pentru acuzații legate de droguri.

Sâmbătă, după intervenția SUA în Venezuela, Trump i-a transmis lui Petro "să-și păzească fundul" și l-a calificat drept "un om bolnav" căruia "îi place să consume cocaină".

Columbia, care se învecinează cu Venezuela, este considerată un important centru de producție de cocaină.

Petro spune că nici măcar Hitler sau Franco nu au îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană.

Președintele columbian Gustavo Petro a respins duminică amenințările și acuzațiile omologului său american.

"Numele meu (...) nu apare în dosarele instanțelor privind traficul de droguri. Încetați să mă mai calomniați, domnule Trump", a transmis Gustavo Petro pe rețeaua de socializare X, citat de AFP.

Președintele columbian, de stânga, este foarte critic față de acțiunile militare ale administrației Trump în regiune. El acuză Statele Unite că l-au răpit pe președintele venezuelean Nicolas Maduro "fără bază legală".

Totodată, Petro a criticat duminică Statele Unite, afirmând că sunt prima țară care a bombardat o capitală sud-americană.

"SUA sunt prima țară din lume care a bombardat o capitală sud-americană în toată istoria omenirii. Nici măcar (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu nu a făcut-o, nici (liderul nazist Adolf) Hitler, nici (dictatorul spaniol Francisco) Franco, nici (dictatorul portughez Antonio de Oliveira) Salazar. Ce distincție teribilă este aceasta, pentru că sud-americanii nu o vor uita generații întregi", a scris preşedintele Columbiei pe X, potrivit EFE.

Pentru președintele columbian, "rana va rămâne deschisă mult timp", dar "răzbunarea nu ar trebui să existe" pentru că "ucide inima".

"Partenerii comerciali trebuie să se schimbe, iar America Latină trebuie să se unească, altfel va fi tratată ca o servitoare și ca o sclavă, nu ca centrul vital al lumii. O Americă Latină cu capacitatea de a înțelege, de a face comerț și de a se uni cu întreaga lume. Nu privim doar spre nord, ci în toate direcțiile", a mai spus Gustavo Petro.

Totodată, Petro i-a cerut omologului său brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, să caute o alianță care "în primul rând trebuie să fie însăși America Latină, care este în prezent bombardată".

Anterior, ministra de externe din Columbia, Rosa Villavicencio, și-a exprimat "respingerea categorică, fermă și neechivocă" față de declarațiile lui Trump.

Potrivit lui Villavicencio, aceste declarații "sunt jignitoare, inadmisibile și profund lipsite de respect, nu numai față de Columbia ca stat suveran, ci și față de principiile fundamentale ale ordinii internaționale".

"Orice tentativă de discreditare personală, politică sau instituțională a șefului statului constituie o ingerință inacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre, în contradicție deschisă cu principiile dreptului internațional", a declarat ministra de externe columbiană într-o postare pe contul său de X.

"Columbia este o democrație solidă, cu instituții legitime și o politică externă exercitată autonom, responsabil și suveran. Aceste principii nu sunt negociabile, nu pot fi relativizate și nu sunt supuse presiunilor externe, indiferent de originea lor", a declarat Rosa Villavicencio.

Villavicencio a adăugat: "Țara noastră cere respect. Nu acceptă stigmatizarea, descalificarea sau retorica ce urmărește să submineze suveranitatea sa, ordinea sa democratică sau legitimitatea autorităților sale".

"De la Ministerul de Externe, reafirm angajamentul nostru continuu pentru un dialog serios și constructiv cu comunitatea internațională, dar vreau să transmit cât se poate de clar că demnitatea președintelui republicii, suveranitatea Columbiei și respectul cuvenit poporului nostru nu permit ambiguități, concesii sau tăcere complice", a subliniat șefa diplomației columbiene.

