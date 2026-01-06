Majorarea impozitelor pe locuinţe şi maşini aduce şoc după şoc. Mulţi români care au verificat, ieri, valoarea taxei pe casă s-au trezit azi că suma a crescut peste noapte. Sunt cazuri în care diferenţele sunt atât de mari încât oamenii au constatat că trebuie să plătească şi de trei ori mai mult. Culmea, de parcă nu era suficient, în mijlocul confuziei, ghişeul.ro funcţionează ca la ruletă: când da, când nu.

Ieri o sumă mai mică, azi una mai mare. Este situaţia absurdă sesizată de sute de români care au putut verifica pe ghişeul.ro valoarea impozitului pe locuinţă. În unele cazuri, taxa a crescut peste noapte, cu câteva sute de lei. Explicaţiile pentru haos?

"În perioada asta primăriile lucrează la nivelul sistemului lor informatic. Ieri a fost o valoare, astăzi cea actualizată. [Şi-au dat poate seama că n-au făcut bine calculele?] Bănuiesc. Adică da. Sau nu sunt aplicate unitar sau sunt diferenţe pe acelaşi tip de impozit", a spus preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Dragoş Vlad.

Angajaţii din primării, prinşi cu calculele nefăcute

Sunt români care au primit decizii de impunere duble sau chiar triple.

"M-am deprimat. [...] Cu siguranţă a crescut... de trei ori", a spus un localnic.

Pentru alţii, impozitul a crescut doar cu câţiva lei. Aici, de exemplu, majorarea este de doar 60 de lei. Angajaţii din primării spun că modificarea legii i-a prins, ca de obicei, prea din scurt, cu calculele nefăcute.

"Abia pe 15 decembrie, în Monitorul Oficial, a fost promulgată Legea 239, după ce a trecut de două ori prin furcile caudine ale Curţii Constituţionale", a explicat directorul Administraţiei Finanţelor Publice Buzău, Cristian Ceauşel.

"Noi a trebuit să refacem toată baza de calcul în ceea ce priveşte modalitatea de plată a taxelor", a explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei Iaşi, Sebastian Buraga.

În multe oraşe, taxa va putea fi plătită abia de săptămâna viitoare, la ghişeele direcţiilor de taxe şi impozite.

Ghişeul.ro, nefuncţional în ultimele zile

Rămâne varianta plăţii online, la ghişeul.ro, dar site-ul a fost mai mult nefuncţional în ultimele zile, iar aplicaţia mobilă merge greu. Administratorii spun că nu a făcut faţă celor aproape 3 milioane de accesări.

"Platforma ghişeul.ro are în continuare probleme. Site-ul a fost picat ore întregi, iar acum utilizatorii sunt întâmpinaţi de un astfel de mesaj, în care li se spune că pot avea loc posibile întreruperi ale sistemului, aşa că sunt rugaţi să revină în perioada următoare", a spus reporterul Observator Mădălina Chiţac.

„Sperăm ca în cursul acestor zile libere s-o rezolvăm. Ca în momentul când ne întoarcem, pe 8, la birou, să reluăm conexiunile cu primăriile”, a spus preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Dragoş Vlad.

"Mi-e frică şi să verific. Pentru că nu le-am plătit nici pe alea de anul trecut", a spus un localnic.

"Practic, nu s-a optat pentru a reduce cheltuielile în administraţia publică locală, ci pentru a creşte taxele pentru a susţine acele cheltuieli", a spus preşedintele CFA România, Adrian Codîrlaşu.

Proprietarii de maşini hibrid, vizaţi de majorări de taxe

Unele dintre cele mai mari majorări de taxe îi vizează pe proprietarii de maşini hibrid.

Unii şoferi s-au trezit că trebuie să plătească o sumă de 15 ori mai mare faţă de cea de anul trecut.

"Iată că acum, pe această nouă formulă de calcul, unele dintre maşinile mai puţin poluante, pe care oamenii le cumpăraseră eventual tocmai ca să plătească impozite mai mici, sunt taxate mai mult", a explicat profesorul de economie Christian Năsulea.

Peste 80 de milioane de lei a încasat statul din impozite în primele 5 zile ale anului. Iar creşterile actuale sunt doar începutul. România şi-a asumat, prin PNRR, trecerea la un sistem în care impozitele pe proprietate vor fi calculate în funcţie de valoarea de piaţă.

