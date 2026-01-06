Jumătatea de nord a Franţei a fost acoperită de un strat gros de omăt. Cinci oameni au murit în urma unor accidente rutiere grave. Ninsoarea a făcut aproape imposibil traficul, inclusiv cel aerian: şase aeroporturi au fost închise. Au existat însă şi francezi fericiţi care au skiat chiar în centrul Parisului.

Iarna grea a făcut cinci morţi în Franţa. Ninsoarea ca de basm a provocat în regiunea Pariziană ambuteiaje pe o mie de kilometri.

Pe autostrada care leagă Franţa de Spania un autobuz plin cu oameni a fost prins într-un carambol. Doi oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi doi sunt răniţi în stare gravă. Un alt bărbat a decedat după ce s-a răsturnat cu maşina în râul Marne. Pe şosele, zeci de mii maşini au rămas încremenite în troiene

"Am dat puţin la lopată să încerc să deblochez cât mai multe maşini. Dar văd că mai e un camion blocat acolo şi încă unul dincolo. E complicat zilele astea.", spune un francez.

"Ei bine, maşina chiar patinează. Nu putem să ieşim din parcare. Cred că va trebui să o împingem.", spune alt bărbat.

"Astăzi era vreme de birou. Nu voi continua drumul ca să stau ore întregi în trafic. Aş putea să distrug şi camionul.", adaugă altul.

Şase aeroporturi au fost închise şi zeci de trenuri suspendate. Nici transportul public nu a fost o alegere mai bună. Doar un sfert dintre autobuze au ieşit în trafic în Paris şi în suburbii.

"Nu există reţea, nu există autobuz. Niciun plan de rezervă. Trebuie să mergem pe jos.", spune un bărbat.

Au existat însă şi francezi care s-au bucurat de iarnă. De la Tour Eiffel, pe Champs Elysee până la Notre Dame, o pătură albă imensă s-a întins peste străzile şi trotuarele pariziene şi a creat o atmosferă de poveste.

Localnicii s-au întrecut în acrobaţii cu ski-urile pe o pârtie creată pe dealul din cartierul istoric Montmartre. Iar pe malurile Sennei au apărut oameni de zăpadă. ​În schimb, ninsoarea a fost de-a dreptul şocantă pentru cei care nu mai văzuseră zăpadă în viaţa lor.

"Bună, mamă! Vroiam să îţi spun că este foarte frig aici. Plouă dar e o ploaie albă. Nu înţeleg, mamă. Uite, e totul alb.", adaugă un alt francez.

Iarna grea şi în Olanda, unde în ultimele 48 de ore, aproape o mie de zboruri au fost anulate pe aeroportul Schipol din cauza ninsorii. Temperaturile scăzute au blocat softurile companiei feroviare care a fost nevoită să suspende toate trenurile în primele ore ale dimineţii.

În Marea Britanie peste 700 de şcoli au rămas închise pentru a doua zi consecutiv. Iar Eurostar a anulat trenurile de la Londra către Rotterdam și Amsterdam. Furtuna Goretti va aduce ninsori puternice, ploi abundente și vânturi puternice în Anglia și Țara Galilor joi și vineri.

