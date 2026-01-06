Suntem în plin sezon al reducerilor de iarnă - un nou motiv să luăm la pas magazinele! De la îmbrăcăminte şi încălţăminte până la electrocasnice şi abonamente, găsim orice la preţuri mai mici în această perioadă. Totuşi ca să cheltuim prudent, specialiştii ne recomandă curăţenie generală în garderobă şi în casă înainte să pornim la cumpărături.

Ziua liberă i-a scos din nou la mall pe români - cu mic, cu mare, toată lumea vrea să-şi cumpere câte ceva mai ales când are etichetă roşie.

"Nişte haine pe care o să pot să le port şi la şcoală şi în parc, fiindcă nu prea mai am acasă! Orice găsesc care să-mi placă!", spune o clientă.

La haine şi încălţăminte avem cea mai mare ofertă, dar stocurile sunt limitate, iar mărimile clasice se dau cel mai repede de pe raft.

"Ţinutele casual sunt printre cele mai căutate la promoţie. De exemplu, acest pulover şi această fustă din denim se găseau în urmă cu două săptămâni cu aproximativ 550 de lei. Astăzi le găsim cu 214 lei împreună. Şi rochiile de sărbătoare sunt acum la jumătate de preţ!", explică Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Cred că preţul real, sincer! De regulă, acum urmărim haine de sezon pentru anul următor! Doar ce ne face aşa cu ochiul, aia cumpărăm!", spune o altă clientă.

"Discounturi cuprinse între 30 şi 50% la o gamă variate de produse de sezon, din colecţia de toamnă- iarnă. Acest model de bluziţă are reducere de 30% - de la un preţ de 350 este la 245. Avem o gamă variată de pantaloni, atât sport, casual, cât şi eleganţi, pentru ţinute de seară. ", spune Mihaela Gheorghiţă, manager de magazin.

După nebunia de black friday, avem din nou reduceri şi la electronice şi electrocasnice.

"Discounturile variază între 10, 20, 30, chiar 40% pentru anumite produse, toate campaniile le avem afişate atât în magazine cât şi în online. Clienţii încă achiziţionează cadouri, chiar dacă luna decembrie a trecut, dar şi produse pentru uz casnic - aparate frigorifice, maşini de spălat, televizoare, telefoane.", spune Cosmin Burducea , director de magazin electronice.

Iar în online, e plin de oferte de la clinci de înfrumuseţare până la săli de fitness - un moment bun pentru cine şi-a propus să fie în formă tot anul.

