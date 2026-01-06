Mai multe loturi de lapte praf au fost retrase de la vânzare de inspectorii sanitari. Anunţul vine după ce compania producătoare a descoperit că unul dintre ingredientele folosite la fabricarea formulei de lapte ar putea fi contaminat cu o toxină ce poate provoca probleme grave sugarilor.

Compania care produce laptele praf NAN a hotărât retragerea loturilor care au fost contaminate pe linia de producţie cu o bacterie ce poate da toxiinfecţii severe şi probleme gastrointestinale pentru sugari, care oricum sunt fragili iar o astfel de afecţiune ar putea deveni gravă din cauza deshidratării.

Părinţii pot verifica loturile problemă pe site-ul ANSVSA, iar dacă au astfel de produse trebuie să nu dea copiilor şi să le returneze în magazinele de unde le-au cumpărat. Oamenii vor primi banii înapoi fără a fi nevoie de bon fiscal. Compania s-a angajat să returneze contravaloarea tuturor cutiilor de lapte din aceste loturi bănuite că ar fi contaminate şi transmite că a luat această decizie din precauţie.

Până acum nu a fost înregistrată nicio îmbolnăvire cauzată de această bacterie.

"Compania a hotărât rechemarea voluntară a loturilor cu probleme după ce a descoperit că un ingredient ar putea fi contaminat cu o bacterie periculoasă, care poate provoca toxiinfecții alimentare și probleme gastrointestinale severe la sugari. Medicii avertizează că cei mici sunt foarte fragili, iar astfel de afecțiuni i-ar putea duce direct în spital.", transmite Maria Rohnean, reporter Observator.

Astfel, compania s-a angajat să retragă toate loturile de pe piață și precizează că ingredientul problematic provine de la un furnizor extern.

Ce trebuie să știe părinții? Dacă au acasă un astfel de lapte praf, pot verifica dacă face parte din lotul cu probleme pe site-ul ANSVSA din România și, sub nicio formă, nu trebuie să îl ofere copiilor. Mai mult, produsul poate fi returnat la supermarketul de unde a fost cumpărat, iar părinții vor primi banii înapoi, fără a fi necesar bonul fiscal.

Compania a anunțat că rambursează contravaloarea acestor produse din precauție. Până în acest moment, nu a fost înregistrat niciun caz oficial de îmbolnăvire care să fi fost cauzat de această bacterie.

