Nicușor Dan, după întâlnirea Coaliției de Voință: România nu va trimite trupe în Ucraina

Președintele României a făcut o declaraţie de presă, după ce a participat la reuniunea șefilor de stat și de guvern din „Coaliția de Voință”, marți, la Paris, unde aliații s-au întâlnit pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Kiev în eventualitatea unei încetări a focului.

Principalele declaraţii:

"Coaliția de voință" este o reuniune a statelor care își propun să ajute Ucraina, marea lor majoritate europene. Obiectivul principal a fost să contureze garanții de securitate pentru Ucraina din momentul în care pacea va fi obținută, astfel încât să existe garanția că Ucraina nu va mai fi în situația în care a fost odată cu începerea războiului acum patru ani.

S-a făcut un pas important. S-a adoptat un document public al tuturor statelor care participă la această coaliție. Mai important, în urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, s-a definit un document militar care prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanții, care sunt responsabilitățile.

Articolul continuă după reclamă

Foarte important că Statele Unite sunt parte din aceste garanții de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei.

Rolul României privind garanţiile de securitate

Înainte să vă răspund, pe procedură, ca să vă dau niște elemente. În primul rând, coaliția asta știți că funcționează de doi ani și președinții României au avut un mandat pe care și l-au luat, deci ceea ce știți că România și-a asumat cam același lucru este, adică nu trupe în Ucraina. Suport logistic, pregătire pentru militari ucraineni în România sau în alte țări, în colaborare cu armatele din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare. Și, pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție, pentru fiecare din țări, aceste angajamente vor fi trecute prin parlamente.

Poziţia preşedintelui în cazul intervenției americane din Venezuela, dar în cazul Groenlandei? Ar fi sfârșitul NATO dacă SUA încearcă să anexeze Groenlanda.

Pe Venezuela a exista o declarație a 26 din cele 27 de țări din UE, printre care și România. Asta este poziția pe care noi o avem. În ceea ce privește Groenlanda, în primul rând că nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane, am avut niște declarații. În al doilea rând, situația este cu totul diferită. E vorba de un teritoriu autonom, care este parte din coroana daneză și care este teritoriu NATO, deci nu se pune problema.

Ce s-a stabilit în această țară în privința garanțiilor

Este împărțit pe mai multe paliere. Este împărțit pe patru piloni, echiparea corespunzătoare a armatei ucrainene, pentru fiecare dintre aer-apă-terestru există un mecanism de răspuns și pentru fiecare din acești patru piloni există o națiune lider, care coordonează eforturile tuturor celorlalte țări care s-au angajat să facă asta. Pe partea de maritim știți că România împreună cu Turcia și Bulgaria face o deminare în apele Mării Negre și va continua să facă asta, această activitate va fi extinsă și va fi parte din acest pilon naval. Pe de altă parte, există un mecanism de răspuns, în care, în linii mari, primele 24 de ore este Ucraina, 48 de ore forțele europene sau ale coaliției de voință, 72 de ore un răspuns al Statelor Unite. Cam de tipul acesta este structurat.

Despre securitatea la Marea Neagră

S-a evocat, Marea Neagră a fost evocată de mai mulți vorbitori ca parte importantă din securitatea europeană.

Despre vizita lui Macron în România

Am fost aici acum două săptămâni sau trei, nu s-au întâmplat foarte multe lucruri de atunci. Foarte probabil va avea loc în 2026. Între timp, sunt chestiuni bilaterale pe care lucrăm.

Da, în parte, am spus deja, deci noi am avut un nivel militar care s-a transformat prin declarația de azi într-un nivel politic și acum este un nivel juridico-legislativ care, pe de o parte, să permită fiecărei din țările care s-au angajat să desfășoare respectivele operațiuni, pe de altă parte, dacă e nevoie, în legislația ucraineană, pentru ca aceste operațiuni să fie înlesnite de legislația ucraineană.

Hubul de la Câmpia Turzii

Vorbim totuși de operațiuni militari. Acesta este motivul pentru care multe din lucrurile care s-au făcut de către România și celelalte țări au rămas într-un regim de confidențialitate. Acum, la fel, când o să ajungem în Parlament, o să trecem lucruri generice.

Hubul de la Câmpia Turzii funcționează, dar mai mult nu o să vă spun. Funcționează deja.

Despre CCR

Public sunt 4 magistraţi care au cerut amânare, iar legea le dă dreptul. Nu vreau să punem foarte multă patimă pentru că naşte ură. Evident că este un conflict social, fiecare din părţi încearcă să folosească metode care sunt legale, cum ar fi litigii în instanţă. Eu cred ca noi avem dreptate. Critica este că dl Dacian Dragoş nu are 18 ani de experienţă, când el a predat dreptul mai bine de 20 ani. Dacă se va întâmpla să suspende decretul nu va închipuiţi că lăsăm CCR fără un judecător. O să numim un judecător care se va pronunţă pe legea privind pensiile magistraţilor

Numirile şefilor Servicii şi Parchete. Negocieri cu PSD?

Aceasta Coaliţie există, funcţionează, are în spate dorinţa românilor că România să fie stabilă şi pro occidentală în următorii ani. Mă aştept că această Coaliţie să fie stabilă cu modificări minore

Şefii de Servicii, preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să voteze. Vom discuta înainte, astfel încât numirile să fie validate de Parlament.

Şefii de parchete

Procedura va fi lansată zilele viitoare. Procurorii îşi vor depune CV-urile, ministrul Justiţiei va propune. Preşedintele acceptă sau le trimite înapoi. Asta înseamnă că trebuie să existe o negociere între preşedinte şi premier. Legea te obligă, prin mecanismele ei, că decizia să fie împărţită, democraţie.

Referendum Justiţie

Mai sunt cam 30 magistraţi care vor veni la discuţii, ne întâlnim cu ei în ianuarie. Referendum am zis că facem, îl facem! O să stabilim detaliile zilele astea şi probabil în cursul lunii ianuarie îl facem. O sa mergem împreuna la o şedinta CSM.

PSD iese de la guvernare?

Atâta timp cât decizia partidului este să rămâna la guvernare, eu cred că aceasta Coaliţie funcţionează.

E un joc de a şoarecele şi pisica ce face PSD?

Cine să fie pisica? Au fost măsuri ale Coaliţiei care nu au fost pe placul publicului PSD, aşa interpretez eu

Şefii Serviciilor, din politică?

Am nişte oameni în cap, o să fie discuţii, o să vedeţi numele. Le-am mai nuanţat.

Ce tip de ajutor pentru Ucraina

Din nou, parte din lucruri sunt publice, parte nu sunt.

Suspendarea preşedintelui, neserioasă

Despre suspendarea preşedintelui

Mi se pare total neserios. Putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea… mi se pare total neserios să discutăm de subiectul ăsta.

Trebuie să facem diferența între declarație politică și acțiune politică. În momentul în care chiar o să începem și o să trimitem scrisori judecătorilor o să vedem în ce măsură se încalcă Constituția. Nu cred că se încalcă în niciun fel, în momentul în care 1.000 de oameni din sistemul de judecată spun că este afectată chiar independența magistratului și președintele întreabă e așa sau nu nu cred că se încalcă niciun fel de Constituție.

Cum vi se pare nivelul taxelor locale? Exagerate?

Mie mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă, ba chiar să scadă. E o chestiune care ține de Guvern. Nu vreau nici să apăr, nici să acuz. Există o flexibilitate pe care legea o dă autorității locale. Pe de altă parte, sunt niște taxe care față de inflația din ultimii ani n-au mai crescut de foarte mult timp.

Eu am o mașină pe care n-am mutat-o de la Făgăraș la București și încă nu mi-a venit decizia pentru ea.

Raportul pe anularea alegerilor?

La începutul acestui an o să venim cu el. Chiar acum în avion cu dvs am citit o parte din el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰