Preşedintele Volodimir Zelenski beneficiază de susţinerea cetăţenilor ucraineni, singurii care au dreptul să decidă cine conduce ţara, a transmis ministrul de Externe de la Kiev, Andrii Sîbiga. Reacţia vine după ce Donald Trump le-a recomandat sâmbătă ucrainenilor să îşi aleagă un alt lider, acuzându-l pe Zelenski că nu este dispus să ajungă la un acord de pace cu Rusia, potrivit agenţiei EFE, relatează Agerpres.

Prima reacţie a Kievului după ce Trump le-a cerut ucrainenilor să-şi aleagă un alt preşedinte - Profimedia

"Preşedintele Zelenski conduce naţiunea noastră în vremuri de război: un război pentru independenţă, libertate şi demnitate. Are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă", a indicat şeful diplomaţiei ucrainene, într-un mesaj pe reţeaua socială X.

În opinia acestuia, declaraţii precum cea a lui Trump demonstrează că Zelenski îşi exercită bine atribuţiile. Aşadar, el "merită sprijin", consideră ministrul Sîbiga.

Acesta a adăugat în mesajul său că, în urma unor "evoluţii contraproductive" - aluzie la acordul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin prin care Statele Unite vor cumpăra motorină din Rusia -, au loc în prezent contacte intense între aliaţii Ucrainei.

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Ucraina desfăşoară o intensă campanie de atacuri cu drone asupra rafinăriilor ruseşti, iar Washingtonul a cerut Kievului să oprească aceste atacuri pentru a nu alimenta şi mai mult creşterea preţurilor combustibililor pe piaţa internaţională în contextul războiului din Orientul Mijlociu, cerere ignorată de Ucraina. Zelenski însuşi a confirmat luna trecută într-un interviu că Trump i-a cerut să înceteze aceste atacuri, dar a refuzat.

Declaraţia lui Trump

Într-o declaraţie acordată sâmbătă presei, Trump a îndemnat Ucraina să-şi găsească un alt preşedinte, reproşându-i lui Zelenski atât continuarea loviturilor asupra rafinăriilor ruseşti, cât şi lipsa voinţei de a încheia un acord de pace Rusia, acord despre care preşedintele american a susţinut că este dorit de Putin.

Zelenski "vrea să le creeze probleme fermierilor noştri, crescătorilor de vite, cu motorina, întrucât Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume", a argumentat liderul de la Casa Albă, avertizându-l pe preşedintele ucrainean că "are interesul să se oprească" din atacurile asupra rafinăriilor ruseşti.

"Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte", a concluzionat Trump, adăugând că Zelenski a perturbat aprovizionarea globală cu motorină prin aceste atacuri. De când SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie, preţurile la combustibil au crescut în SUA, spre nemulţumirea cetăţenilor americani, ce s-ar putea astfel răzbuna la urne împotriva republicanilor lui Trump la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

"Le sugerez (ucrainenilor) să-şi găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord" cu Rusia, a mai spus Trump, care avusese anterior o convorbire telefonică cu Putin şi a afirmat despre acesta că doreşte un acord care să încheie războiul. "Rusia ar dori să încheie un acord (...), dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie un acord", a remarcat preşedintele SUA.