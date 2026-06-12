Prințesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, fiica cea mare a regelui Maha Vajiralongkorn al Thailandei, a murit vineri la vârsta de 46 de ani, după mai bine de trei ani de spitalizare, a anunțat Biroul Casei Regale.

Prințesa Thailandei a murit la vârsta de 46 de ani. Boala cu care s-a confruntat 3 ani - Profimedia Images

Potrivit comunicatului oficial, prințesa a încetat din viață la Spitalul Memorial King Chulalongkorn din Bangkok, unde era internată din decembrie 2022, după ce și-a pierdut cunoștința în urma unei afecțiuni cardiace.

Starea sa de sănătate s-a deteriorat în ultimele săptămâni. Casa Regală a precizat că, începând din 21 mai, prințesa a suferit de o infecție în cavitatea abdominală provocată de o inflamație a intestinului gros, asociată cu tensiune arterială scăzută, tulburări de ritm cardiac și probleme de coagulare a sângelui.

„În pofida eforturilor depuse de echipa medicală și a tratamentului acordat la cel mai înalt nivel posibil, starea Alteței Sale Regale s-a agravat treptat”, se arată în comunicatul Biroului Casei Regale, potrivit Mediafax.

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Regele Thailandei a dispus organizarea funeraliilor regale cu cele mai înalte onoruri, conform tradiției monarhice. Sicriul prințesei va fi depus la Sala Tronului Piman Rattaya din cadrul Marelui Palat Regal din Bangkok.

Prințesa Bajrakitiyabha era considerată una dintre cele mai importante figuri ale familiei regale thailandeze. Jurist de profesie, ea a reprezentat Thailanda în diverse organisme internaționale și a activat în domenii precum diplomația, justiția și promovarea drepturilor femeilor.