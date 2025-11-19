Video Prinţul Arabiei Saudite, primit ca un erou la Casa Albă. Acesta anunţă investiţii de un trilion de dolari
Controversatul prinţ moştenitor al Arabiei Saudite a fost primit cu mare fast de Donald Trump. Preşedintele american l-a aşteptat cu covorul roşi şi un dineu fastuos, la care au participat cei mai bogati americani, dar şi superstarul Cristiano Ronaldo, invitat de prinţul saudit. Mohammed bin Salman i-a promis în schimb liderului amecican că ţara sa va investi 1.000 de miliarde de dolari în Statele Unite.
Flancat de garda de onoare şi de cavaleri pe cai, Donald Trump a aşteptat pe covorul roşu sosirea prinţului. Pe acorduri de fanfară şi 21 de salve de tun, Mohammed bin Salman a coborât dintr-o limuzină neagră. Şase avioane de luptă F-35 şi F-16 au survolat Casa Albă.
O primire grandioasă de care nu s-a mai bucurat până ascum niciunul dintre liderii care l-au vizitat pe Donald Trump de la revenirea la putere. Liderul saudit l-a răsplătit pe preşedintele american promiţând investiţii uriaşe în economia americană.
Este prima vizită a prinţului Mohammed bin Salman în Statele Unite după ce în urmă cu şapte ani a fost acuzat că a aprobat asasinarea jurnalistul Jamal Khashoggi. Subiectul a fost adus în discuţie, însă Trump a tras-o la răspundere pe jurnalista care a îndrăznit să întrebe despre asta.
De alltfel preşedintele american nu a ratat ocazia de a continua răfuielile personale cu reporterii acreditaţi la Casa Albă. De data aceasta, o jurnalistă a postului ABC a fost criticată de Donald Trump după ce i-a adresat o întrebare legată de dosarele Epstein.
Mary Bruce a scăpat uşor comparativ cu o colegă de la Bloomberg.
Pe seară, a urmat o cină fastuoasă organizată de republican în cinstea liderului arab, la care Donald Trump i-a invitat pe cei mai bogaţi americani, chiar şi pe Elon Musk. Prima doamnă a Americii a strălucit într-o rochie fără bretele, de aceeaşi culoare cu steagul Arabiei Saudite.
Surpriza saudiţilor pentru gazdele americane a fost superstarul Cristiano Ronaldo, fotbalistul preferat al fiului cel mic al lui Donald Trump.
Mohammed bin Salman nu pleacă cu mâna goală. Statele Unite vor trimite Arabiei Saudite avioane de luptă F-35.
