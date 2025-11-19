Controversatul prinţ moştenitor al Arabiei Saudite a fost primit cu mare fast de Donald Trump. Preşedintele american l-a aşteptat cu covorul roşi şi un dineu fastuos, la care au participat cei mai bogati americani, dar şi superstarul Cristiano Ronaldo, invitat de prinţul saudit. Mohammed bin Salman i-a promis în schimb liderului amecican că ţara sa va investi 1.000 de miliarde de dolari în Statele Unite.

Flancat de garda de onoare şi de cavaleri pe cai, Donald Trump a aşteptat pe covorul roşu sosirea prinţului. Pe acorduri de fanfară şi 21 de salve de tun, Mohammed bin Salman a coborât dintr-o limuzină neagră. Şase avioane de luptă F-35 şi F-16 au survolat Casa Albă.

O primire grandioasă de care nu s-a mai bucurat până ascum niciunul dintre liderii care l-au vizitat pe Donald Trump de la revenirea la putere. Liderul saudit l-a răsplătit pe preşedintele american promiţând investiţii uriaşe în economia americană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Este prima vizită a prinţului Mohammed bin Salman în Statele Unite după ce în urmă cu şapte ani a fost acuzat că a aprobat asasinarea jurnalistul Jamal Khashoggi. Subiectul a fost adus în discuţie, însă Trump a tras-o la răspundere pe jurnalista care a îndrăznit să întrebe despre asta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De alltfel preşedintele american nu a ratat ocazia de a continua răfuielile personale cu reporterii acreditaţi la Casa Albă. De data aceasta, o jurnalistă a postului ABC a fost criticată de Donald Trump după ce i-a adresat o întrebare legată de dosarele Epstein.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mary Bruce a scăpat uşor comparativ cu o colegă de la Bloomberg.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe seară, a urmat o cină fastuoasă organizată de republican în cinstea liderului arab, la care Donald Trump i-a invitat pe cei mai bogaţi americani, chiar şi pe Elon Musk. Prima doamnă a Americii a strălucit într-o rochie fără bretele, de aceeaşi culoare cu steagul Arabiei Saudite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Surpriza saudiţilor pentru gazdele americane a fost superstarul Cristiano Ronaldo, fotbalistul preferat al fiului cel mic al lui Donald Trump.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mohammed bin Salman nu pleacă cu mâna goală. Statele Unite vor trimite Arabiei Saudite avioane de luptă F-35.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰