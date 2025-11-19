Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Prinţul Arabiei Saudite, primit ca un erou la Casa Albă. Acesta anunţă investiţii de un trilion de dolari

Controversatul prinţ moştenitor al Arabiei Saudite a fost primit cu mare fast de Donald Trump. Preşedintele american l-a aşteptat cu covorul roşi şi un dineu fastuos, la care au participat cei mai bogati americani, dar şi superstarul Cristiano Ronaldo, invitat de prinţul saudit. Mohammed bin Salman i-a promis în schimb liderului amecican că ţara sa va investi 1.000 de miliarde de dolari în Statele Unite.

de Redactia Observator

la 19.11.2025 , 21:33

Flancat de garda de onoare şi de cavaleri pe cai, Donald Trump a aşteptat pe covorul roşu sosirea prinţului. Pe acorduri de fanfară şi 21 de salve de tun, Mohammed bin Salman a coborât dintr-o limuzină neagră. Şase avioane de luptă F-35 şi F-16 au survolat Casa Albă. 

O primire grandioasă de care nu s-a mai bucurat până ascum niciunul dintre liderii care l-au vizitat pe Donald Trump de la revenirea la putere. Liderul saudit l-a răsplătit pe preşedintele american promiţând investiţii uriaşe în economia americană.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Este prima vizită a prinţului Mohammed bin Salman în Statele Unite după ce în urmă cu şapte ani a fost acuzat că a aprobat asasinarea jurnalistul Jamal Khashoggi. Subiectul a fost adus în discuţie, însă Trump a tras-o la răspundere pe jurnalista care a îndrăznit să întrebe despre asta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De alltfel preşedintele american nu a ratat ocazia de a continua răfuielile personale cu reporterii acreditaţi la Casa Albă. De data aceasta, o jurnalistă a postului ABC a fost criticată de Donald Trump după ce i-a adresat o întrebare legată de dosarele Epstein.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mary Bruce a scăpat uşor comparativ cu o colegă de la Bloomberg.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe seară, a urmat o cină fastuoasă organizată de republican în cinstea liderului arab, la care Donald Trump i-a invitat pe cei mai bogaţi americani, chiar şi pe Elon Musk. Prima doamnă a Americii a strălucit într-o rochie fără bretele, de aceeaşi culoare cu steagul Arabiei Saudite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Surpriza saudiţilor pentru gazdele americane a fost superstarul Cristiano Ronaldo, fotbalistul preferat al fiului cel mic al lui Donald Trump.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mohammed bin Salman nu pleacă cu mâna goală. Statele Unite vor trimite Arabiei Saudite avioane de luptă F-35.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Ştiri externe » Prinţul Arabiei Saudite, primit ca un erou la Casa Albă. Acesta anunţă investiţii de un trilion de dolari