Proteste violente în Statele Unite. Sute de oameni au ieşit din nou în stradă împotriva agenţilor anti-imigraţie în Minneapolis. Oamenii s-au bătut cu forţele de ordine, iar Donald Trump a ameninţat că va trimite armata pe străzi.

În Minneapolis, manifestanţii au aruncat bulgări de zăpadă şi artificii spre agenţii ICE, iar forţele de ordine au răspuns cu gloanţe din cauciuc şi grenade lacrimogene.

"M-a lovit fix în genunchi. Eram în faţă, nu făceam multe, doar ţipam. Apoi, au venit şi.. da..", a declarat un protestatar.

"I-au pulverizat în faţă (n.r. - spray cu piper) fiicei mele, soţiei mele şi aproape le-au împins de pe drum. Să-i ia naiba, să plece de aici! Reprezentanţii statului nostru trebuie să pună piciorul în prag şi să lupte pentru oamenii lor", a spus un alt protestatar.

Protestatarii s-au ciocnit cu forţele de ordine în acelaşi loc în care, acum o săptămână, o femeie, mamă a trei copii, a fost împuşcată mortal de un ofiţer. O româncă a ieşit în stradă cu gândul la mama ei de 68 de ani, care a fugit din ţară pe vremea comunismului.

"Cu tot ce se întâmplă, are atacuri de panică, îi este frică să plece din casă, îi e frică să vină să protesteze. Îmi spune că nu pentru asta a venit aici, a venit aici pentru libertate. Îmi spune că lucrurile care au avut loc în România se întâmplă acum în America. Aşa încep dictaturile", a mărturisit românca stabilită în SUA.

Noul val de furie a izbucnit după ce un agent a împuşcat în picior un bărbat care l-ar fi atacat cu o lopată. Ofiţerii au spus că aveau în vizor un imigrant ilegal din Venezuela.

Donald Trump a ameninţat că va trimite armata în Minnesota.

"Dacă politicienii corupţi din Minnesota nu respectă legea şi nu îi împiedică pe agitatori şi insurgenţi să atace patrioţii ICE, care doar îşi fac meseria, voi institui legea insurecţiei şi voi pune capăt parodiei care are loc în acel stat cândva măreţ", a scris preşedintele SUA.

În replică, primarul oraşului Minneapolis a făcut apel la calm şi le-a cerut protestatarilor să nu se lase provocaţi.

"E cert că nu generează un sentiment de siguranţă faptul că un procent uriaş din împuşcăturile comise, până acum, în acest an, în Minneapolis au fost comise de ICE", a declarat Jacob Frey.

Declaraţiile vin pe fondul intensificării operaţiunilor de deportare. Un român de 24 de ani se numără şi el printre imigranţii care au fost reţinuţi de ICE. Poliţia l-a prins în flagrant, în Boston.

Românul credea că vorbeşte prin mesaje cu o fată de 15 ani, pe care voia să o plătească pentru relaţii sexuale, însă minora era de fapt un ofiţer.

