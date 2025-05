Pulitzer 2025: NYT a câștigat 4 premii, inclusiv pentru fotografia cu glonțul trecând pe lângă capul lui Trump

Publicația The New York Times a câștigat luni seară patru premii Pulitzer, inclusiv pentru fotografia incredibilă realizată de Doug Mills, care a surprins un glonț în zbor, trecând pe lângă capul lui Donald Trump în timpul tentativei de asasinat din iulie 2024. Printre laureați se numără și Reuters, The Washington Post și The Wall Street Journal.

O fotografie incredibilă surprinde glonţul zburând pe lângă capul lui Donald Trump, iulie 2024 - The New York Times / Doug Mills

Premiile Pulitzer, ajunse la cea de-a 109-a ediție, au adus în prim-plan anul acesta cele mai puternice voci ale jurnalismului american și internațional, într-un an marcat de conflicte, crize sociale și transformări politice dramatice. Gala de decernare, organizată de Universitatea Columbia din New York, a evidențiat contribuția esențială a presei la documentarea realităților lumii moderne, într-un peisaj tot mai fragmentat și tensionat.

The New York Times, lider absolut cu patru premii

Publicația The New York Times a strălucit la această ediție cu patru distincții importante. Printre acestea, un premiu pentru reportajul internațional despre războiul civil din Sudan, o analiză realizată de Declan Walsh care a documentat violențele și interesele economice din spatele conflictului, inclusiv traficul cu aur.

Echipa locală a ziarului a fost premiată pentru reportajele despre creșterea dramatică a deceselor cauzate de droguri în rândul comunităților afro-americane din Baltimore și Maryland. De asemenea, NYT a fost recompensat la categoria "Explanatory Reporting" pentru o analiză detaliată a operațiunilor militare americane în Afganistan.

O mențiune specială a fost pentru fotograful Doug Mills, distins la categoria "Breaking News Photography" pentru imaginea spectaculoasă surprinsă în timpul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump, în care un glonț este vizibil în aer, în timp ce republicanul se adresa mulțimii.

The Washington Post și dramatismul unui atentat eșuat

Washington Post a fost premiat pentru modul în care a relatat atentatul din 13 iulie asupra lui Donald Trump. În plină campanie electorală, atacul soldat cu rănirea ușoară a lui Trump fost tratat cu rigoare jurnalistică, sensibilitate și o analiză aprofundată a impactului politic. Într-o notă separată, caricaturista Ann Telnaes a fost premiată la categoria "Illustrated Reporting and Commentary" pentru munca sa incisivă, după ce a părăsit redacția publicației în urma unei dispute privind libertatea editorială.

Reuters și drama fentanilului - jurnalism de investigație la cel mai înalt nivel

Agenția Reuters a obținut recunoașterea în categoria jurnalism de investigație pentru materialele sale despre fentanil, un analgezic opioid care a devastat comunități întregi în America de Nord. Investigația a expus legislația permisivă care a permis răspândirea acestui drog letal.

The Wall Street Journal - portretul politic al lui Elon Musk

La categoria "National Reporting", The Wall Street Journal a fost premiat pentru o analiză complexă a ascensiunii în politică a miliardarului Elon Musk, un personaj tot mai prezent pe scena deciziilor americane și globale.

ProPublica – avortul, moartea și regresul drepturilor femeilor

Premiul pentru jurnalism de interes public a fost acordat publicației ProPublica, pentru investigația privind moartea unei tinere din Georgia, într-un spital unde personalul medical a ezitat să intervină din cauza legislației restrictive asupra avortului. Cazul Amber Thurman a stârnit reacții la nivel național, inclusiv din partea candidatei democrate Kamala Harris.

Gaza, vocea unei tragedii - poezie și fotografie cu impact global

Poetul palestinian Mosab Abu Toha a fost premiat la categoria "Comentarii" pentru articolele publicate în The New Yorker, care au documentat suferințele din Gaza într-un registru intim, poetic și profund uman. În același timp, fotografii de la AFP au fost finaliști pentru imaginile "pline de umanitate" din mijlocul ruinelor gazoiene.

În plan literar, romanul "James" al lui Percival Everett - o reinterpretare modernă a Aventurilor lui Huckleberry Finn - a fost distins pentru mesajul său puternic împotriva supremației rasiale. La categoria non-ficțiune, premiul a revenit lui Benjamin Nathans pentru "To the Success of Our Hopeless Cause", o cronică a dizidenței ruse din perioada postbelică.

