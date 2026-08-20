Bombardament sângeros la Kiev: 15 oameni au murit, iar un spital de copii a fost distrus de dronele Rusiei. În replică, armata Ucrainei a distrus două rafinării ruseşti. Ultimele atacuri ucrainene au adâncit criza de combustibil. Ruşii stau cu orele la cozi uriaşe în benzinării.

46 de rachete a tras Rusia spre capitala Ucrainei. Cerul Kievului s-a acoperit de fum negru, iar explozii au răsunat în tot orașul.

Mâine va fi zi de doliu la Kiev în memoria celor 15 oameni care au pierit în bombardament. Un spital de copii, o grădiniță și mai multe blocuri au fost serios avariate.

Ucraina a lovit rafinării aflate la peste 1.000 de kilometri de linia frontului

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Drept răspuns, Ucraina a lovit două rafinării ruseşti aflate la peste 1.000 de kilometri de linia frontului. Atacurile repetate ale Kievului au redus producția de benzină şi motorină a Rusiei cu 30 la sută, dar Vladimir Putin a încercat să minimizeze efectele.

"Desigur, astfel de atacuri nu au consecințe grave. Nu au avut niciodată și nu vor avea. Dar cu siguranță ne fac rău, asta este evident. Înțelegem acest lucru, îl vedem și îl știm", spune preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

8 din 10 benzinării, rămase fără carburanţi

Opt din 10 benzinării au rămas fără carburanţi. Ruşii stau la cozi kilometrice.

"Am fost deja la cinci benzinării și nu era combustibil" spune un rus.

"Situația este foarte gravă. Ca să găsești combustibil, probabil că va trebui să străbați jumătate din Moscova. Și chiar și așa, nu vei găsi. Va trebui să aștepți două sau trei ore la coadă" spune un moscovit.

Criza se adâncește în Rusia. De teamă că statul le va naţionaliza economiile ca să susţină invazia din Ucraina, ruşii stau la cozi la bănci ca să îşi retragă banii. Luna aceasta au scos aproape trei miliarde şi jumătate de dolari din conturi. În acelaşi timp, exodul ia proporţii. Peste 20.000 de ruşi au trecut graniţa spre Georgia în 24 de ore. Maşinile au format cozi kilometrice la frontieră.