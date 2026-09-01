Americanii i-au invitat pe ruși la G20 fără ca europenii să știe. Furioși, au refuzat să se pozeze cu ei

Europenii au fost luați prin surprindere de apariția ministrului rus de Finanțe, Anton Siluanov, la summitul G20 din Asheville, Carolina de Nord. Oficialul rus și-a făcut apariția în mod neașteptat la deschiderea discuțiilor de luni, spre nemulțumirea liderilor europeni, care au izolat Moscova pe scena internațională după invadarea Ucrainei. În cele din urmă, a fost exclus de la poza de grup, în urma protestelor.

Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov (al treilea din stânga), la reuniunea miniștrilor de Finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20. Carolina de Nord, 31 august 2026 - Profimedia

Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, şi-a făcut apariţia la reuniunea miniștrilor de Finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20, fără ca oficialii europeni să știe că acesta a fost invitat de americani, potrivit Financial Times.

În contextul în care, după invadarea Ucrainei în 2022, statele europene au încercat să izoleze Rusia, cel puțin diplomatic, prezența lui Siluanov la o reuniune internațională "occidentală" a fost percepută drept un semnal că izolarea Rusiei începe să fie slăbită.

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Ministrul rus a fost exclus în cele din urmă din "fotografia de grup", după ce majoritatea oficialilor europeni de rang înalt au refuzat să apară în poze alături de el.

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Siluanov nu mai participase fizic la o astfel de reuniune internațională importantă de când președintele Vladimir Putin a declanșat războiul, în 2022.

În aprilie 2022, oficiali americani, britanici și din alte țări occidentale au părăsit, în semn de protest, o reuniune atunci când Siluanov a intervenit prin videoconferință.

Semnal "îngrijorător"

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, le-a spus jurnaliștilor că prezența lui Siluanov la G20 i se pare "destul de îngrijorătoare". "Mi-aș fi dorit mai multă claritate din partea americană în sensul că el nu ar trebui primit aici ca un oaspete obișnuit", a declarat el.

Trezoreria SUA a confirmat că secretarul Scott Bessent s-a întâlnit la summit cu Siluanov, spunând că a avut "o întâlnire productivă cu ministrul rus de Finanțe și a reafirmat eforturile președintelui pentru pace în lume".

Un oficial american a declarat unui jurnalist de la Radio Europa Liberă că Bessent a discutat cu ministrul rus pe scurt despre pacea în Ucraina, însă a insistat că secretarul Trezoreriei nu se implică în negocierile de pace. "El a fost doar un mesager care a transmis mesajul Casei Albe", a declarat oficialul.

Ce se discută la summitul G20 din SUA

Summitul, prezidat de Statele Unite, a fost prezentat de oficialii americani drept un demers pentru stimularea economiei, abordarea dezechilibrelor economice globale și discutarea unor modalități mai eficiente de restructurare a datoriilor suverane.

"O economie globală durabilă nu se poate baza pe politici de tip "sărăcește-ți vecinul", care sufocă o concurență echitabilă, bazată pe mecanismele pieței", a declarat luni Bessent.

Discuțiile au loc în contextul în care războiul lui Donald Trump împotriva Iranului a dus la creșterea costurilor de împrumut la nivel mondial, împovărând cu miliarde de dolari datoria guvernelor din țările dezvoltate.

Datoria națională a SUA a atins un nivel record de 40.000 de miliarde de dolari. În ultimele săptămâni obligațiunile americane au fost vândute masiv, pe fondul îngrijorărilor investitorilor legate de creșterea datoriei și de scăderea încrederii că inflația va putea fi ținută sub control.

Reuniunile au început luni la câteva ore după ce SUA au lansat noi atacuri aeriene asupra Iranului, după mai multe săptămâni de relativă acalmie.