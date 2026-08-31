Rusia deschide un nou front. De data asta, unul electoral. Republica Moldova o acuză că îi calcă în picioare suveranitatea, după ce Moscova a anunțat 17 secții de vot în Transnistria. Kremlinul nu dă înapoi și spune că Occidentul pregătește Moldova pentru o confruntare cu Rusia. Serviciile de informații occidentale avertizează că, după Ucraina, Republica Moldova este următoarea țintă a Rusiei.

Obiectivul Moscovei ar fi fost stabilit de Vladimir Putin încă de anul trecut, potrivit New York Times, iar acesta ar urmări prăbușirea NATO și a Uniunii Europene din interior. Dacă Ucraina pierde războiul, Republica Moldova reprezintă următoarea prioritate strategică a Kremlinului, pentru a ajunge la granițele României și implicit ale NATO.

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Republica Moldova, un obiectiv pentru Kremlin

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Experții în securitate spun că retorica nu este una nouă, iar Republica Moldova va rămâne întotdeauna un obiectiv pentru regimul de la Kremlin.

"Asta este chestiunea legată strict de alegeri (parlamentare din Rusia, n.r.), dar există un război cu spectru larg care se desfășoară împotriva tuturor statelor din flancul estic. Cea mai vizibilă este cea a trecerii dincolo de frontiere cu drone, cu resturi de drone, am văzut în Polonia chiar cu o rachetă, dar există și celelalte subcategorii - subversiune, spionaj, tentativă de asasinat pentru diferite personalități, explozii la fabricile care produc pentru război, la depozite de armament, la depozite de muniție sau depozite de carburant", explică analistul de politică externă Iulian Chifu.

Rusia anunţă că deschide 17 secţii de vot în Transnistria

Rusia a anunțat că va deschide 17 secții de vot în Transnistria pentru alegerile parlamentare de peste trei săptămâni. Gestul este văzut ca o încălcare a suveranității de Chișinău. La rândul său, ambasadorul rus de peste Prut, Oleg Ozerov, spune că țările occidentale înarmează Republica Moldova și o pregătesc pentru războiul cu Rusia, la fel cum au făcut cu Ucraina.

"Eu, personal, nu văd motive să sperăm la o îmbunătățire a relațiilor noastre în acest moment. Aceștia mobilizează pe deplin capacitățile militare ale Europei și le îndreaptă împotriva țării noastre, participând direct la ostilitățile împotriva noastră. Trebuie să fim pe deplin conștienți de această realitate", spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov.

Noile tensiuni din regiunea noastră vin după vizita șefului CIA la Moscova de săptămâna trecută. John Ratcliffe l-ar fi avertizat pe Vladimir Putin să nu provoace NATO și i-ar fi propus negocieri în trei cu Donald Trump și Volodimir Zelenski, pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Planul a fost respins de Putin, care a ajuns în Kârgâzstan, unde are programate întâlniri cu președinții Chinei și Turciei într-o nouă încercare de a submina influența Statelor Unite.