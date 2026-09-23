Clavicular, influencerul care promovează "looksmaxxing-ul", acuzat că a violat o fată de 17 ani

Influencerul Clavicular, cunoscut online pentru conținutul despre "looksmaxxing", un fenomen asociat manosferei, este acuzat de viol. Potrivit plângerii depuse de o tânără de 17 ani, acesta ar fi drogat-o și ar fi întreținut relații sexuale cu ea fără consimțământ.

Clavicular, pe numele real Braden Peters, în vârstă de 20 de ani, a ajuns în atenția anchetatorilor după ce o tânără l-a acuzat că ar fi violat-o și i-ar fi dat alcool. Plângerea penală a fost depusă pe 8 septembrie la Orleans District Court, în comitatul Barnstable, Massachusetts.

Tânăra este Aleksandra Vasilevna Mendoza, în vârstă de 18 ani, cunoscută online sub numele Alorah sau Alorah Ziva. Ea susține că l-a cunoscut pe Peters pe Instagram, în mai 2025, când avea 17 ani, iar cei doi au început să colaboreze, scrie NBC News.

Potrivit plângerii penale, pe 23 mai 2025, Peters i-a comandat un Uber până la casa familiei sale din Chatham, pe Cape Cod. Odată ajunsă acolo, Mendoza spune că a fost întâmpinată de mama și bunica influencerului, după care s-a retras cu Peters în dormitorul acestuia.

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Cei doi au început să transmită live pe Twitch și au băut vodcă. Tânăra le-a spus ulterior polițiștilor că s-a simțit presată să consume alcool.

Acuzaţiile victimei lui Clavicular

Mendoza le-a povestit anchetatorilor că l-a cunoscut pe Peters pe Instagram și că acesta i-ar fi propus să o ajute să devină cunoscută online. În schimbul a patru videoclipuri despre looksmaxxing, ea ar fi primit 1.000 de dolari.

Looksmaxxing este un termen folosit pentru metode prin care unii bărbați încearcă să-și îmbunătățească aspectul fizic, de la sport, dietă și îngrijire până la proceduri sau practici mai extreme. Fenomenul este asociat online cu manosfera, adică acele comunități și forumuri axate pe teme precum masculinitatea, relațiile dintre bărbați și femei și imaginea fizică.

Pe 23 mai, după ce a ajuns la locuința familiei lui Peters, Mendoza spune că a continuat să filmeze cu acesta pentru Twitch. Potrivit plângerii, influencerul i-ar fi cerut chiar să spună în timpul transmisiei că alcoolul pe care îl bea era, de fapt, apă, pentru ca live-ul să nu fie oprit de platformă.

După ce au băut și s-au sărutat pe canapea, Mendoza spune că a adormit în patul lui Peters. A doua zi, susține ea, s-a trezit în timp ce Peters întreținea relații sexuale cu ea. Fata le-a spus polițiștilor că nu și-a dat consimțământul și că nu i-a cerut să se oprească pentru că era în stare de șoc. După ce a terminat, Peters ar fi fost rece cu ea și ar fi trimis-o acasă.

Mendoza nu a făcut atunci un examen medico-legal pentru victimele agresiunilor sexuale. La început, le-ar fi spus polițiștilor că povestise unei prietene ce se întâmplase, însă ulterior a precizat că nu îi spusese acesteia toate detaliile. Anchetatorii au încercat apoi să ia legătura cu Peters de mai multe ori. Potrivit documentelor, până la 30 august el nu contactase autoritățile.

După incident, cei doi s-ar fi întâlnit din nou

Acuzațiile penale apar la câteva luni după ce Mendoza l-a dat în judecată pe Peters în Florida. În procesul civil, tânăra îl acuză de agresiune sexuală în legătură cu întâlnirea din mai 2025. Dar susține și că, în noiembrie, cei doi s-au întâlnit din nou în Miami.

Potrivit procesului, Peters ar fi invitat-o pe Mendoza și pe prietenele ei în locuința sa din Delray Beach, unde urmau să filmeze o transmisiune live pentru Kick. Acolo, susține tânăra, influencerul i-ar fi injectat în față o substanță numită Aqualyx, prezentată ca un produs care reduce grăsimea de la nivelul feței. Mendoza spune că Peters nu i-ar fi spus că produsul nu era aprobat de FDA.

Procedura nu ar fi decurs însă conform planului. În proces, Mendoza susține că obrazul drept i-ar fi fost perforat în timpul injectării. Ea afirmă, de asemenea, că Peters ar fi glumit spunând că în seringă se afla metamfetamină.

Cei doi s-ar mai fi întâlnit de câteva ori după acel episod. Potrivit plângerii civile, Peters ar fi plătit inclusiv pentru ca Mendoza să poată intra în anumite cluburi și i-ar fi cumpărat alcool.

În iulie, Peters a cerut instanței să respingă mai multe acuzații din procesul civil. Cererea este încă analizată, iar influencerul urmează să fie audiat pe 1 octombrie.

Influencerul respinge acuzațiile

Peters neagă acuzațiile şi a reacționat pe rețelele sociale, unde a distribuit un fragment dintr-un videoclip mai vechi în care Mendoza povestea despre prima întâlnire cu el și îl descria drept "un tip foarte drăguț".

A publicat și ceea ce pare a fi o scrisoare scrisă de mână de fată, în care aceasta îi mulțumea pentru ajutor. Într-o altă postare, Peters a sugerat că acuzațiile ar avea legătură cu banii săi și a susținut că oamenii încearcă să profite de tinerii care ajung să aibă succes. Avocații lui Peters au refuzat să ofere un comentariu pentru NBC News.

Cine este Clavicular

Peters a devenit în ultimii ani una dintre figurile cunoscute ale fenomenului looksmaxxing, o tendință online populară mai ales în rândul tinerilor.

Ideea pornește de la încercarea de a-ți îmbunătăți cât mai mult aspectul fizic, prin sport, dietă, îngrijire sau diferite intervenții. În unele comunități au apărut însă și metode extreme. Una dintre ele este bone smashing, practica prin care anumite persoane încearcă să își lovească intenționat oasele feței, în speranța că acestea se vor vindeca într-o formă mai pronunțată. Specialiștii au avertizat că astfel de practici pot provoca răni serioase.

Noile acuzații nu reprezintă, însă, primul incident în care Peters intră în atenția oamenilor legii. În aprilie, el și alte două persoane au fost acuzați în Florida că au tras cu arma asupra unui aligator. Peters și încă o persoană au pledat fără recunoașterea vinovăției pentru folosirea ilegală a unei arme de foc în public și au primit șase luni de închisoare cu suspendare, precum și obligația de a presta 20 de ore de muncă în folosul comunității. Tot în aprilie, influencerul a ajuns la spital în Miami după o presupusă supradoză. După externare, el a spus într-un live că speră să renunţe complet la astfel de substanţe.