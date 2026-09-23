Prins la furat de castraveți în Franța, un român este acuzat de uciderea unei sportive în urmă cu 7 ani

La șapte ani de la un jaf încheiat cu o crimă în Belgia, procuratura vrea ca dosarul să ajungă în fața Curții cu Juri. Principalul suspect este un român, în vârstă de 35 de ani, care a fost prins doi ani mai târziu în timp ce încerca să fure castraveți și roșii dintr-o grădină de legume din Franța. Victima este o fostă campioană belgiană la scrimă Georgette Van Den Bogaerde.

"Spun mereu: încă lupt în fiecare zi. Nu ceda. Trebuie să mergi mai departe. Pot exista oricâte probleme, trebuie să continui. Asta am învățat din scrimă. Să nu cedezi". Sunt cuvintele Georgettei Van Den Bogaerde într-un interviu televizat din 2006, în urmă cu 20 de ani. O femeie energică, ce transmitea numai optimism.

Așa au descris-o și nepoții și nepoatele ei după moarte. Georgette avea 90 de ani când, în iunie 2019, a fost ucisă în mod violent. Era o femeie singură. Nu avea soț și nici copii. Locuia singură într-o vilă cu o grădină mare de pe Sint-Denijslaan, în Gent, într-o zonă verde, în apropierea parcului Overmeers, scrie Nieuwsblad.

"Mătușa mea locuia singură, dar, în ciuda celor 90 de ani, era încă foarte în formă și foarte activă. Era cu adevărat o femeie puternică. Nu îi era frică de nimic, era foarte independentă", a povestit atunci una dintre nepoate.

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Georgette adora să lucreze în grădină. Când ploua, stătea în casă și se ocupa cu pasiune de cercetarea genealogică. Nu se plictisea niciodată. O altă pasiune a ei era scrima. Georgette Van Den Bogaerde a fost una dintre primele femei din Belgia care au practicat acest sport. În 1962 a câștigat campionatul național la categoria senioare.

Pedichiurista

Dar, în urmă cu șapte ani, viața ei s-a încheiat brusc. Pe 25 iunie 2019, Georgette a primit ultima vizită, din partea pedichiuristei sale, Ghislena. "I-am făcut pedichiura și am mai stat puțin de vorbă pe terasă", a povestit aceasta în urmă cu câțiva ani, în emisiunea de investigații Faroek.

"Am plecat la ora 11:30. Ea a închis ușa din spate, dar nu a încuiat-o. Nu făcea niciodată asta".

Ghislena a fost, cel mai probabil, ultima persoană care a văzut-o pe Georgette în viață. Ce s-a întâmplat exact în următoarele 48 de ore a rămas mult timp un mister. Abia pe 27 iunie a fost făcută descoperirea.

O asistentă socială urma să vină să o ajute pe Georgette cu declarația fiscală. Dar nimeni nu a deschis ușa și nu a primit niciun răspuns din locuință. Asistenta s-a dus în partea din spate a casei și a văzut-o pe Georgette întinsă pe burtă, în sufragerie. Femeia a sunat imediat la serviciile de urgență.

A murit o săptămână mai târziu

Georgette era încă în viață în acel moment, dar era evident că fața îi fusese grav mutilată. O ambulanță a transportat-o de urgență la spital, însă, după două hemoragii cerebrale, femeia a murit o săptămână mai târziu.

Inițial, asistenta a crezut că Georgette Van Den Bogaerde suferise o căzătură gravă. Un accident nefericit. Dar, în aceeași zi, când o rudă a mers în casă pentru a închide ferestrele, a constatat că întregul etaj fusese răvășit.

Cutii de bijuterii erau împrăștiate pe podea. Dulapurile fuseseră răscolite. Poliția a început imediat o anchetă de amploare.

Principalul suspect, descoperit la furat

Ulterior s-a dovedit că cel puțin un hoț intrase în vila Georgettei. Acesta a plecat cu cel puțin o brățară de aur, lată de aproximativ jumătate de centimetru. Pe interiorul brățării era gravat "Norris", porecla Georgettei.

Timp de cinci ani, anchetatorii s-au aflat în fața unui mister complet în ceea ce privește identitatea autorului jafului mortal. Nici apelul familiei Georgettei, făcut în cadrul emisiunii Faroek, nu a dus la o pistă concretă.

Aceasta a apărut abia în vara anului 2024, mai degrabă întâmplător.

În localitatea franceză Décines-Charpieu, în apropiere de Lyon, grădinarii locali aveau de câteva săptămâni probleme cu un "hoț de roșii", care părea să pătrundă în mod repetat în micile lor grădini. În fiecare noapte, un necunoscut se strecura în grădinile lor, de unde fura roșiile coapte, dovleceii și castraveții.

Grădinarii s-au săturat și au montat o cameră de supraveghere în apropierea grădinilor. Imaginile arătau cum același hoț pătrundea de fiecare dată în zonă între orele 23:30 și 00:30.

Dar oamenii au decis că era suficient. Grădinarii au întins o capcană, pândind seara târziu în apropierea grădinilor.

"Unul dintre noi l-a văzut pe individ venind cu bicicleta la ora 22:30. Și-a lăsat bicicleta deoparte, a escaladat gardul și a început să culeagă legume", a povestit anterior unul dintre grădinarii francezi.

Grădinarii au profitat de ocazie. L-au închis în interior și l-au imobilizat până la sosirea poliției. Polițiștii l-au arestat și au stabilit că bărbatul se numea Dacian Severin V., un român în vârstă de 35 de ani, care locuia în Belgia.

Se pare că acesta trăia de mult timp ascuns în Franța.

Analiza ADN

Analiza ADN a permis însă asocierea lui cu cazul nerezolvat privind moartea Georgettei Van Den Bogaerde. Belgia a cerut ulterior extrădarea acestuia, iar de atunci Dacian Severin V. se află într-o închisoare belgiană, în așteptarea continuării anchetei.

Acum ancheta pare să fi fost finalizată. Dosarul a ajuns marți dimineață în fața camerei preliminare din Gent, unde procuratura a cerut, potrivit informațiilor publicației, trimiterea românului în fața Curții cu Juri.

"Camera preliminară a transmis dosarul Parchetului General, în vederea trimiterii în fața Curții cu Juri. Măsura arestării suspectului a fost menținută. Într-o etapă următoare, dosarul va ajunge în fața camerei de punere sub acuzare. Aceasta va decide dacă dosarul va ajunge sau nu în fața Curții cu Juri", a confirmat Parchetul din Flandra de Est.

Raan Colman, avocatul românului, spune că clientul său neagă orice implicare în moartea victimei.

"În dosar nu există nicio dovadă ADN directă care să aibă legătură cu moartea. Faptul că a fost găsit ADN-ul său nu înseamnă că el a ucis-o. În acest dosar nu există elemente de probă obiective", spune avocatul românului.

Avocatul Jean-Jacques Gernay îi reprezintă pe apropiații Georgettei. El spune că, pentru familie, cel mai important este acum să existe, în sfârșit, claritate.

"Evident, nu pot spune nimic despre conținutul dosarului penal, dar avem încredere că se va face dreptate. Toți acești ani au fost desfășurate investigații foarte intense. A existat o perioadă lungă de tăcere și a durat ceva timp până când a putut fi găsită o potrivire. Dar justiția a făcut aici o muncă foarte importantă. Familia speră să poată închide în sfârșit acest capitol după această lungă perioadă de incertitudine".