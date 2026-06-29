Putin le spune ruşilor că penuria de combustibil nu este critică şi ce noi scenarii de "pace" a respins

Kremlinul a publicat duminică seară un interviu de 25 de minute acordat de Vladimir Putin propagandistului Pavel Zarubin, de la televiziunea de stat, numit şi jurnalistul personal al liderului rus. Putin a recunoscut că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia au provocat probleme la aprovizionarea cu combustibil, dar susţine că situaţia nu este critică. Liderul de la Kremlin a mai spus că a respins o propunere a Kievului privind încetarea atacurilor reciproce în profunzime.

În timpul interviului de la Kremlin, Vladimir Putin ar fi citit unele răspunsuri de pe un prompter, potrivit site-ului de ştiri rusesc independent Meduza. O parte importantă a fost dedicată situaţiei de pe front, când, ar fi fost evident că liderul rus citea de pe un prompter. L-ar fi dat de gol detalii precum numărul mare de toponime folosite şi faptul că nu se uita la jurnalist, ci în lateral, şi se chinuia să citească, strângând din ochi.

Putin a declarat că deficitul de combustibil din Rusia "nu este critic" şi că autorităţile ruse plănuiesc creşterea capacităţilor de apărare antiaeriană pentru a combate aceste atacuri. Totodată, el a mai spus că Ucraina a venit cu o noi propuneri de armistiţiu, respinse toate de Kremlin, inclusiv ca ambele tabere să înceteze atacurile în profunzime.

Despre criza combustibilului din Rusia

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Preşedintele rus a recunoscut că atacurile ucrainene asupra obiectivelor de infrastructură "creează probleme". "Observăm acum un anumit deficit, dar nu unul critic", a spus el. Prima măsură care ar trebui luată pentru combaterea lipsei de combustibil, în opinia lui Putin, este "creşterea rapidă şi semnificativă a producţiei celor mai solicitate sisteme de apărare antiaeriană". De asemenea, consideră el, rafinăriile aflate în reparaţii ar trebui repuse mai repede în funcţiune, iar autorităţile trebuie să asigure "volumul necesar de importuri".

"Există pagube. Dar toate obiectivele avariate sunt reparate destul de repede, iar problemele apărute nu au un caracter critic. Tot ceea ce facem funcţionează stabil şi cu o marjă mare de siguranţă", a subliniat Putin.

Preşedintele rus a mai spus că vor fi crescute atât pe uscat, cât şi pe mare livrările de combustibil către Crimeea, unde încă din luna mai se înregistrează penurii de benzină din cauza loviturilor ucrainene asupra şoselei R-280 "Novorossia", prin care este aprovizionată peninsula anexată. Deşi nu a precizat cum se va întâmpla acest lucru, Putin s-a declarat convins că "această sarcină va fi rezolvată".

În opinia lui Putin, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti reprezintă, de fapt, "o operaţiune informaţională", al cărei scop este "să creeze nesiguranţă în propriile noastre forţe, şi, chiar mai bine pentru ei, să producă o ruptură în societatea rusă".

"Nu le vom da această şansă", a promis Putin. "Toate atacurile asupra infrastructurii noastre, indiferent unde sunt efectuate, nu influenţează absolut deloc situaţia de pe front, de pe linia de contact", a adăugat el.

Despre noile propuneri de armistiţiu ale Ucrainei

Putin a mai spus că autorităţile ucrainene au propus Rusiei "încetarea de ambele părţi a loviturilor în adâncul teritoriului". Kremlinul a respins această propunere, a afirmat el. "Atacurile noastre de răspuns în adâncul teritoriului Ucrainei sunt mult mai puternice, sensibile şi, sincer vorbind, distructive, au consecinţe cu adevărat serioase", a subliniat Putin.

Potrivit preşedintelui rus, o altă propunere făcută de Ucraina este de a limita luptele doar la teritoriile regiunilor Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie, adică acţiunile militare să fie oprite pe toate celelalte teritorii. Rusia a refuzat şi această propunere, a mai spus Putin.

"Dacă vom accepta aşa ceva, acest lucru le-ar da posibilitatea Forţelor Armate ale Ucrainei să îşi retragă trupele din regiunile Nikolaev, Dnipropetrovsk, Harkov şi Sumî, precum şi din anumite sectoare de la frontiera de stat, şi să transfere aceste unităţi în cele patru regiuni menţionate", a declarat Putin.

"În condiţiile unui deficit catastrofal de personal în rândul Forţelor Armate ale Ucrainei, aparent ei consideră că acest lucru ar putea fi o salvare pentru ei. Dar salvarea regimului de la Kiev nu intră în planurile noastre", a mai spus liderul rus.

Despre "spiritul de la Anchorage" şi dacă Trump a fost convins de succesul Ucrainei

Putin a confirmat ceea ce presa şi alţi oficiali ruşi spun de mai multe luni deja, că la summitul de vara trecută de la Anchorage, Alaska, nu s-a ajuns la niciun acord între el şi preşedintele american Donald Trump. În urma summitului, elita rusă a vorbit despre un aşa-numit "spirit de la Anchorage", dar Putin a admis acum că nimeni nu a semnat nimic în august anul trecut. Totuşi, el a menţionat că au fost discutate "compromisuri şi anumite posibilităţi" de încheiere a războiului.

Putin a comentat şi relatările din presa occidentală potrivit cărora liderii europeni ar fi reuşit să îl convingă pe Donald Trump să îşi schimbe opinia cu privire la raportul de forţe în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

"Mă îndoiesc că acest lucru este posibil. Trump este un politician matur, mai mult decât matur, un politician deja experimentat. Suntem oameni, cu toţii îi ascultăm şi pe adversari, şi pe aliaţi, ţinem cont de ce spun şi ne putem ajusta într-un fel punctul de vedere. Dar să fim convinşi complet... Cel puţin, eu nu ştiu nimic despre aşa ceva deocamdată, nu am cunoştinţă de aşa ceva", a declarat Putin.