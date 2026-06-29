Traian Băsescu, despre blocajul privind formarea unui guvern: Mai vedem la toamnă!

Fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut o scurtă analiză a blocajului politic pentru formarea unui nou guvern. Într-un mesaj publicat luni pe Facebook el susţine că rezolvarea ar putea venit abia la toamnă.

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, la un eveniment la Timişoara, 22 mai 2026 - Hepta / Mediafax

"Mai vedem la toamnă! Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE; Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat.

Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit “ordin constitutional de evacuarte” din Palatul Victoria, el vrea la Palat;

Dan nu vrea anticipate dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele; Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat. În sfârşit consens.

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Fiecare primeşte ce vrea. Doar ţara nu primeşte un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!", este mesajul postat de fostul preşedinte Traian Băsescu pe contul de Facebook.