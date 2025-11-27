Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Putin: Oraşele Pokrovsk și Mîrnohrad sunt complet încercuite de ruşi. Experţii ISW contestă versiunea

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă organizate în Kîrgîzstan, unde se află în vizită oficială, că orașele ucrainene Pokrovsk și Mîrnohrad din vestul regiunii Donețk sunt încercuite complet de trupele ruse.

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 16:41
Putin: Oraşele Pokrovsk și Mîrnohrad sunt complet încercuite de ruşi. Experţii ISW contestă versiunea Vladimir Putin, conferinţă de presă în Kîrgîzstan, 27 noiembrie 2025 - Profimedia

Potrivit lui Vladimir Putin, aproximativ 70% din teritoriul orașului Krasnoarmeisk, denumirea rusească pentru Pokrovsk, este controlat de forțele armate ruse, iar în sudul orașului Dimitrov, numele rusesc pentru Mîrnohrad, trupele ucrainene au fost izolate. 

"Krasnoarmeisk (n.r. Pokrovsk) și Dimitrov (n.r. Mîrnohrad) sunt complet încercuite. La fel cum s-a întâmplat cu Kupiansk. 70% din teritoriul Krasnoarmeisk se află în mâinile forțelor armate ruse. În sudul orașului Dimitrov, gruparea inamică a fost izolată. Este tăiată în mai multe părți pe tot cuprinsul orașului, iar trupele noastre trec la distrugerea ei sistematică", a declarat Putin.

Liderul rus susţine că trupele ruse au străpuns apărarea ucaineană și avansează rapid şi în nordul regiunii Zaporojie. Colapsul frontului pentru Ucraina este inevitabil dacă situația din Kupiansk se va repeta în alte sectoare, a avertizat Putin. Pokrovsk și orașul vecin Mîrnograd aceau împreună înainte de război o populaţie de peste 100.000 de locuitori. 

Articolul continuă după reclamă

Analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) contestă versiunea lui Putin. Ei admit că Pokrovsk este parțial ocupat de trupele ruse, care controlează zone semnificative, în special sudul orașului, dar au evaluat că forțele ucrainene continuă să reziste în nord, ceea ce face ca orașul să fie o "zonă gri", adică disputată. Contraatacurile derulate recent de trupele ucrainene ar putea întârzia căderea oraşului, au apreciat analiştii.

În ceea ce privește Mîrnohrad, deși se află sub presiunea trupelor ruse, experții ISW au evaluat că nu pare a fi complet încercuit sau capturat, situația fiind instabilă și în continuă schimbare. Controlul asupra unor cartiere, a liniilor de aprovizionare sau a unor poziții strategice, precum căi ferate sau drumuri, trece de la o tabără la alta, au explicat aceştia. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina pokrovsk mirnohrad kupiansk
Înapoi la Homepage
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Marius Șumudică a făcut la virgulă calculele Rapidului pe final de an: „Dacă nu bat acolo, sunt out!”. Exclusiv
Marius Șumudică a făcut la virgulă calculele Rapidului pe final de an: „Dacă nu bat acolo, sunt out!”. Exclusiv
Ambasadoarea SUA la Atena a apărut într-o rochie transparentă la un eveniment și a stârnit mare agitație. Cine este Kimberly Guilfoyle
Ambasadoarea SUA la Atena a apărut într-o rochie transparentă la un eveniment și a stârnit mare agitație. Cine este Kimberly Guilfoyle
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală?
Observator » Ştiri externe » Putin: Oraşele Pokrovsk și Mîrnohrad sunt complet încercuite de ruşi. Experţii ISW contestă versiunea