Putin: Oraşele Pokrovsk și Mîrnohrad sunt complet încercuite de ruşi. Experţii ISW contestă versiunea

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă organizate în Kîrgîzstan, unde se află în vizită oficială, că orașele ucrainene Pokrovsk și Mîrnohrad din vestul regiunii Donețk sunt încercuite complet de trupele ruse.

Potrivit lui Vladimir Putin, aproximativ 70% din teritoriul orașului Krasnoarmeisk, denumirea rusească pentru Pokrovsk, este controlat de forțele armate ruse, iar în sudul orașului Dimitrov, numele rusesc pentru Mîrnohrad, trupele ucrainene au fost izolate.

"Krasnoarmeisk (n.r. Pokrovsk) și Dimitrov (n.r. Mîrnohrad) sunt complet încercuite. La fel cum s-a întâmplat cu Kupiansk. 70% din teritoriul Krasnoarmeisk se află în mâinile forțelor armate ruse. În sudul orașului Dimitrov, gruparea inamică a fost izolată. Este tăiată în mai multe părți pe tot cuprinsul orașului, iar trupele noastre trec la distrugerea ei sistematică", a declarat Putin.

Liderul rus susţine că trupele ruse au străpuns apărarea ucaineană și avansează rapid şi în nordul regiunii Zaporojie. Colapsul frontului pentru Ucraina este inevitabil dacă situația din Kupiansk se va repeta în alte sectoare, a avertizat Putin. Pokrovsk și orașul vecin Mîrnograd aceau împreună înainte de război o populaţie de peste 100.000 de locuitori.

Analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) contestă versiunea lui Putin. Ei admit că Pokrovsk este parțial ocupat de trupele ruse, care controlează zone semnificative, în special sudul orașului, dar au evaluat că forțele ucrainene continuă să reziste în nord, ceea ce face ca orașul să fie o "zonă gri", adică disputată. Contraatacurile derulate recent de trupele ucrainene ar putea întârzia căderea oraşului, au apreciat analiştii.

În ceea ce privește Mîrnohrad, deși se află sub presiunea trupelor ruse, experții ISW au evaluat că nu pare a fi complet încercuit sau capturat, situația fiind instabilă și în continuă schimbare. Controlul asupra unor cartiere, a liniilor de aprovizionare sau a unor poziții strategice, precum căi ferate sau drumuri, trece de la o tabără la alta, au explicat aceştia.

