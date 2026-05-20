Putin şi Xi au semnat 20 de acorduri. Liderul chinez: Lumea riscă să se întoarcă la "legea junglei"

Preşedintele chinez Xi Jinping l-a primit azi la Beijing pe Vladimir Putin, la patru zile după vizita lui Donald Trump. Cei doi şi-au început întâlnirea la Marea Sală a Poporului, elogiind relaţiile bilaterale dintre China şi Rusia. Kremlinul a anunţat încheierea unui acord energetic important. În total, cei doi au semnat 20 de acorduri strategice, urmând ca alte 20 să fie semnate separat. Moscova vrea să concretizeze un acord privind furnizarea de gaze prin conducta Power of Siberia 2, negociat de peste un deceniu.

Vladimir Putin şi Xi Jinping au semnat 20 de acorduri la Beijing, 20 mai 2026 - Profimedia

Xi l-a întâmpinat pe Putin la Marea Sală a Poporului, cu o gardă de onoare şi salve de artilerie, în timp ce un grup de copii cu steaguri ale Rusiei şi Chinei i-au urat bun-venit, într-o scenografie care a amintit de primirea lui Trump. Cei doi au elogiat relaţiile bilaterale, care au atins, potrivit lui Putin, "un nivel fără precedent", explicat de Xi prin creşterea "încrederii politice reciproce şi a coordonării strategice cu o perseverenţă de nezdruncinat", relatează Reuters.

Totodată, în timp ce a încercat să prezinte Beijingul drept o forţă de stabilitate globală, Xi i-a transmis lui Putin că lumea riscă să se întoarcă la "legea junglei", potrivit Financial Times.

În momentul în care cei doi s-au întâlnit pentru discuţii bilaterale la Marea Sală a Poporului, Putin l-a salutat călduros pe Xi. "Dragul meu prieten. Sunt încântat să te văd. Suntem în contact permanent, atât personal, cât şi prin intermediul consilierilor noştri din guvern". Cei doi lideri s-au lăudat reciproc în repetate rânduri în trecut, Xi descriindu-l la un moment dat pe Putin drept "cel mai bun şi cel mai apropiat prieten" al său, aminteşte AP.

Articolul continuă după reclamă

Kremlinul anunță încheierea unui acord energetic important. Fără calendar pentru Power of Siberia 2

Kremlinul a anunţat, în timpul întâlnirii, încheierea unui acord energetic important, fără a oferi detalii. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că există o înţelegere generală cu China privind gazoductul Power of Siberia 2, însă mai trebuie stabilite detalii şi nici nu există un calendar clar. Proiectul Power of Siberia 2 a fost blocat multă vreme din cauza neînţelegerilor privind preţul de vânzare al gazului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gazprom, compania rusă care va construi gazoductul, a început în 2020 un studiu de fezabilitate pentru proiect şi a anunţat, în septembrie 2025, un memorandum de furnizare, obligatoriu din punct de vedere juridic. Proiectul este foarte important pentru Rusia după ce sancţiunile impuse în urma invadării Ucraina au lasat-o fără majoritatea clienţilor europeni.

Vladimir Putin a semnat, alături de Xi Jinping, peste 20 de documente strategice, alte 40 urmând să fie semnate separat, potrivit Kremlinului. Ceremonia s-a încheiat cu Xi şi Putin strângându-şi mâinile, în aplauzele publicului. Cei doi nu au răspuns la întrebările presei.

Putin: Rusia, pregătită să continue să furnizeze energie Chinei

În timpul ceremoniei de semnare, Putin a declarat că Rusia este pregătită să continue să furnizeze energie Chinei şi că aproape toate relaţiile comerciale dintre Rusia şi China se fac în ruble şi yuani. Liderul rus a mai transmis că Rusia şi China joacă un rol stabilizator pe scena internaţională şi că trebuie să se opună "oricărei forme de intimidare unilaterală".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Xi: Rusia și China trebuie să se opună "tuturor actelor de intimidare unilaterală"

De partea cealaltă, Xi a declarat că atât Rusia, cât şi China ar trebui să se opună "oricărei forme de intimidare unilaterală şi acţiunilor care întorc istoria înapoi", fără a face referire la vreo ţară anume. Liderul chinez a transmis că relaţiile China-Rusia au intrat într-o nouă etapă, cele două ţări vor menţine strâns comunicarea strategică şi schimburile la toate nivelurile şi că vor accelera cooperarea în domeniul inteligenţei artificiale şi al inovării tehnologice.

Agenţia de presă de stat chineză Xinhua a anunţat că Rusia şi China au emis împreună o declaraţie în care pledează pentru multipolaritate în lume şi pentru noi forme de relaţii internaţionale. Şi că succesiunea rapidă a summiturilor de la Beijing cu şefii de stat de la Casa Albă şi Kremlin, în contextul rivalităţii politice şi militare dintre SUA şi Rusia, constituie o recunoaştere a poziţiei Chinei pe scena internaţională.

Putin şi Xi au în program o discuţie informală, la un ceai. Atmosfera la această întâlnire este apreciată ca un indiciu al relaţiei personale dintre lideri. De exemplu, în mai 2024, Xi şi Putin şi-au scos cravatele; zilele trecute, Trump a fost condus de gazda sa printr-o grădină secretă şi într-o vizită la Templul Cerului, într-un cadru mult mai atent regizat, potrivit Reuters.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰