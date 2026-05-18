Putin și Xi Jinping vor anunța în China formarea unei lumi multipolare. Ce documente vor semna cei doi

Vladimir Putin și Xi Jinping vor anunța în China formarea unei lumi multipolare, la patru zile după ce liderul chinez l-a găzduit pe Donald Trump.

Vizita președintelui rus Vladimir Putin la Beijing este programată să aibă loc marţi şi miercuri. În timpul ei vor fi semnate aproximativ 40 de documente, a declarat consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov. Potrivit acestuia, documentele vor viza colaborarea dintre China și Rusia în industrie, comerț, transporturi, construcții, educație și alte domenii, informează Kommersant.

Ce documente vor semna cei doi

21 dintre documente vor fi semnate în prezența lui Vladimir Putin și a președintelui chinez Xi Jinping. Printre acestea se numără și Declarația privind formarea unei lumi multipolare și a unui nou tip de relații internaționale. "Despre celelalte documente va fi doar anunțată semnarea în cadrul ceremoniei", a declarat Ușakov pentru jurnaliști, citat de TASS. Documentele interguvernamentale, interdepartamentale și comerciale vor aborda și teme precum energia nucleară și cooperarea dintre agențiile de presă.

Întâlnirea celor doi va avea loc după ceremonia de primire a lui Vladimir Putin la Palatul Adunării Populare. "Această întâlnire va avea loc într-un format restrâns, iar în cadrul ei este planificată discutarea celor mai importante și sensibile subiecte din relațiile dintre țările noastre", a spus Iuri Ușakov.

Cine face parte din delegaţia rusă

Liderii vor discuta inclusiv despre construcția gazoductului "Puterea Siberiei-2", proiect care prevede livrarea de gaze rusești către China prin Mongolia. Rusia a făcut presiuni asupra Chinei să avanseze cu proiectul care ar adăuga o capacitate de 50 de miliarde de metri cubi la reţeaua existentă între cele două ţări. De asemenea, Vladimir Putin se va întâlni cu premierul Consiliului de Stat al Chinei, Li Qiang. Aceștia vor discuta despre cooperarea comercial-economică, a adăugat consilierul prezidențial rus.

Din delegația rusă vor face parte vicepremierii Denis Manturov, Tatiana Golikova, Aleksandr Novak, Iuri Trutnev și Dmitri Cernișenko. Un articol publicat luni de Global Times, ziar de stat afiliat publicației oficiale a Partidului Comunist Chinez, subliniază că vizitele preşedinţilor SUA şi Rusiei arată că Beijingul "se impune rapid ca punct focal al diplomaţiei globale".

"Aceste vizite succesive au stârnit o atenţie largă, analiştii remarcând că este extrem de rar în era post-Război Rece ca o ţară să găzduiască liderii SUA şi Rusiei unul după altul în decursul unei săptămâni", a menţionat Global Times. Relaţia aprofundată a Chinei cu Rusia a constituit un motiv de îngrijorare în Occident, în special de când Moscova a lansat invazia pe scară largă din Ucraina, în 2022. Sprijinul economic şi diplomatic acordat de China Rusiei de atunci a contribuit la menţinerea conflictului, potrivit diplomaţilor şi analiştilor occidentali. Cei doi s-au întâlnit de peste 40 de ori, depăşind cu mult numărul întâlnirilor lui Xi cu liderii occidentali.

Comerţul bilateral dintre China şi Rusia a atins niveluri record începând din 2022, China achiziţionând peste un sfert din exporturile Rusiei. Achiziţiile masive de ţiţei rusesc de către China au adus Moscovei venituri de sute de miliarde de dolari pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Beijingul a cumpărat combustibili fosili ruşi în valoare de peste 367 de miliarde de dolari de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit datelor colectate de Centrul de Cercetare pentru Energie şi Aer Curat. Achiziţiile au susţinut securitatea energetică a Chinei, care a devenit deosebit de importantă de când criza din Orientul Mijlociu a oprit transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Nici războiul din Ucraina, nici relaţia sino-rusă nu au părut să ocupe un loc important în discuţiile lui Trump cu Xi de săptămâna trecută. Declaraţia chineză privind întâlnirea bilaterală principală a făcut o scurtă referire la "criza din Ucraina", în timp ce declaraţia SUA nu a menţionat-o deloc. În schimb, discuţiile dintre SUA şi China par să se fi concentrat pe comerţ, Taiwan şi războiul din Orientul Mijlociu, Trump afirmând că China a fost de acord cu el în privinţa importanţei redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

Xi l-a presat, de asemenea, pe Trump în legătură cu Taiwanul, avertizându-l asupra potenţialului de conflict dacă problema nu va fi gestionată corespunzător. Trump a părăsit Beijingul afirmând că nu a decis încă dacă va aproba o tranzacţie de arme americane către Taiwan în valoare de mai multe miliarde de dolari. Oprirea vânzării ar fi o victorie majoră pentru Beijing, care încearcă să preia controlul asupra insulei autonome, situaţie faţă de care majoritatea taiwanezilor se împotrivesc.

Joseph Webster, cercetător principal la Atlantic Council, a afirmat într-un buletin informativ că "Taiwanul ar putea fi subtextul întâlnirii dintre Xi şi Putin". Webster a spus că Beijingul ar putea căuta să semneze mai multe acorduri pentru combustibili fosili cu Moscova, pentru a-şi asigura aprovizionarea cu energie în cazul unui conflict viitor. Extinderea capacităţii conductei de petrol ruseşti către China "ar spori semnificativ securitatea energetică a Beijingului în cazul unei situaţii de urgenţă în Taiwan", a scris Webster.

