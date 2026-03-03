Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu neagă că SUA și Israelul se angajează într-un " război fără sfârșit " împotriva Iranului, insistând că operațiunea se va încheia rapid.

Netanyahu insistă că operaţiunea din Iran "va inaugura o eră de pace la care nici măcar nu am visat" - Hepta

"Aud că oamenii vă spun că veți avea un război fără sfârșit aici - Nu veți avea un război fără sfârșit pentru că... acest regim terorist din Iran este în punctul său cel mai slab" de la înființarea sa, a declarat Netanyahu pentru Fox News într-un interviu.

"Aceasta va fi o acțiune rapidă și decisivă", afirmă el.

Netanyahu spune că atacurile americane și israeliene vor crea condițiile pentru schimbarea regimului în Iran.

Cu toate acestea, oficialii americani au transmis mesaje contradictorii cu privire la faptul dacă schimbarea regimului este obiectivul. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat anterior că nu acesta este obiectivul, ci neutralizarea amenințărilor iraniene legate de rachete, marină și nucleare.

Netanyahu spune că 95% din problemele din Orientul Mijlociu sunt generate de Iran și că prăbușirea regimului ar duce la un val de acorduri de pace între Israel și vecinii săi arabi și musulmani.

El susține că operațiunile comune americano-israeliene vor "inaugura o eră de pace la care nici măcar nu am visat".

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA au lansat Operațiunea Epic Fury deoarece Israelul urma să efectueze un atac preventiv împotriva Iranului, iar serviciile secrete americane au indicat că Teheranul va răspunde prin vizarea activelor americane din regiune.

Remarca a intensificat și mai mult criticile la adresa administrației, care susține că Israelul a târât SUA într-un război cu Iranul.

Rugat să răspundă la această afirmație, Netanyahu a râs de ea.

"Este ridicol. Donald Trump este cel mai puternic lider din lume. Face ceea ce consideră că este corect pentru America. Face, de asemenea, ceea ce consideră că este corect pentru generațiile viitoare", spune Netanyahu, argumentând că președintele SUA înțelege singur amenințările reprezentate de Iran.

Netanyahu își petrece o mare parte din timp în interviu lăudându-l pe Trump, care și-a îndemnat adepții să se uite la Fox News din timp și se urmărea pe sine însuși.

