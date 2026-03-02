Branduri globale, forțate să-și închidă magazinele din Orientul Mijlociu din cauza conflictului

În Dubai şi în alte centre comerciale majore din Orientul Mijlociu, numeroase magazine sunt închise sau funcţionează cu personal minim, pe măsură ce escaladarea conflictului paralizează activitatea comercială şi traficul aerian, relatează Reuters.

Războiul aerian americano-israelian împotriva Iranului s-a intensificat luni, fără perspective clare de încheiere, după ce Teheranul a lansat rachete și drone asupra statelor din Golf, ca represalii pentru bombardamentele din weekend. Atacurile l-au ucis pe liderul suprem al Iranului și, potrivit informațiilor, au provocat moartea a zeci de civili iranieni, inclusiv într-un raid asupra unei școli primare de fete.

Grupul Chalhoub, operator a aproximativ 900 de magazine pentru branduri internaționale precum Versace, Jimmy Choo și Sephora, a anunțat închiderea unităților din Bahrain. În Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Iordania, magazinele rămân deschise, însă funcționează doar cu personal voluntar.

"Operăm cu o echipă restrânsă, formată din membri care s-au oferit voluntari şi se simt confortabil să vină la magazin", a declarat Lynn al Khatib, vicepreşedinte Comunicare al grupului.

Proprietarul Gucci, Kering, a anunţat închiderea temporară a magazinelor din EAU, Kuweit, Bahrain şi Qatar şi suspendarea călătoriilor de business către regiune.

Acţiunile marilor grupuri de lux au scăzut între 4% şi 6,5% luni: LVMH, Hermès şi Richemont, proprietarul Cartier au înregistrat pierderi semnificative pe burse, pe fondul incertitudinii.

Orientul Mijlociu reprezintă doar 5-10% din vânzările globale de lux, dar anul trecut a fost "cea mai performantă regiune" pentru industrie, potrivit Bain & Company, într-un moment în care vânzările de genţi de lux au stagnat în restul lumii.

Acum, închiderile de aeroporturi au blocat fluxul de turişti, iar atacurile cu rachete, inclusiv unul care a avariat hotelul de cinci stele Fairmont Palm din Dubai, riscă să reducă interesul vizitatorilor, mai ales dacă conflictul se prelungeşte.

"Dacă presupunem că piaţa comerţului cu amănuntul realizat în zonele de călătorie valorează 5-6 miliarde de dolari şi se închide timp de o lună, vorbim de sute de milioane de dolari în pericol", a spus Victor Dijon, partener senior la Kearney.

Dacă cumpărătorii din Golf nu mai pot călători la Paris sau Milano, şi vânzările de lux europene ar putea fi afectate.

Cartier deschisese un nou show de bijuterii de lux în Dubai, cu câteva zile înainte de izbucnirea conflictului. Cartier şi Richemont nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

LVMH, care investeşte intens în regiune, a organizat luna trecută o expoziţie Louis Vuitton la hotelul Jumeirah Marsa Al Arab, iar Sephora a lansat primul brand de beauty saudit.

Directorul financiar LVMH, Cécile Cabanis, declara în ianuarie că Orientul Mijlociu "înregistrează o creştere semnificativă".

Retailerul de modă accesibilă Primark plănuia lansarea a trei magazine în Dubai în martie, aprilie şi mai, urmate de locaţii în Bahrain şi Qatar până la finalul anului.

"Situaţia evoluează rapid, o monitorizăm îndeaproape", a transmis un purtător de cuvânt al Associated British Foods, compania-mamă.

Magazinele Apple din Dubai sunt închise până joi dimineaţă, conform site-ului companiei. Retailerul suedez H&M a închis unităţile din Bahrain şi Israel. Producătorul de bunuri de larg consum Reckitt a cerut tuturor angajaţilor din Orientul Mijlociu să lucreze de acasă, a închis temporar fabrica din Bahrain şi a suspendat toate deplasările de serviciu în regiune.

