Iranul luptă diferit de data asta cu SUA și Israel: cum și-a schimbat strategia și ce lecții a învățat

Iranul și-a schimbat strategia de represalii după atacul de sâmbătă, soldat cu moartea liderului suprem al țării. Teheranul a început să ducă un război de uzură, lansând atacuri mai puțin spectaculoase, dar constante, asupra Israelului și statelor din Golf, pentru a epuiza sistemele de apărare antiaeriană și a prelungi conflictul, relatează Financial Times.

Iranul pare hotărât să nu mai lupte încă o dată așa cum a făcut-o anul trecut, în timpul războiului de 12 zile din iunie. Teheranul pare că și-a recalibrat doctrina după ce în 2025 a lansat salve masive de rachete care au fost interceptate, iar lansatoarele i-au fost distruse, arată o analiză Financial Times. În riposta de acum, a renunțat la atacuri spectaculoase asupra Israelului pentru o campanie concepută să suprasolicite sistemele de apărare antiaeriană.

Iranul schimbă strategia: rachete mai puține, atacuri mai dese

Totodată, strategia iranienilor presupune folosirea de rachete cu rază scurtă și de drone pentru atacuri intense asupra aliaților SUA din Golf, vizând infrastructura civilă, dar și baze militare americane. Pe ambele fronturi, încearcă să utilizeze mai întâi muniția mai puțin valoroasă, cu obiectivul de a epuiza interceptoarele americanilor și de a crea haos și perturbări economice și sociale în regiune.

După atacurile lansate sâmbătă de SUA și Israel, iranienii au ripostat cu rachete balistice și drone "în peste 25 de valuri" asupra unor ținte în principal din Israel, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak. Israelul a fost vizat de salve mai mici de rachete decât în conflictul precedent, dar ceea ce s-a schimbat a fost ritmul, mai constant de această dată.

Comparativ cu atacurile de anul trecut, pare a fi o strategie deliberată de "uzură" din partea Teheranului, pe care israelienii au denumit-o "burniță", a explicat pentru FT un fost oficial israelian din domeniul securității. "Cine a spus că iranienii vor juca după regulile noastre? Nu știm unde vor duce iranienii acest conflict... dar este probabil să nu fie măsurat în ore sau zile", a declarat oficialul.

Marea majoritate a atacurilor iraniene au fost interceptate de sistemele sofisticate de apărare antiaeriană din Israel și din statele din Golf, însă mai multe drone kamikaze și rachete fie nu au fost considerate suficient de periculoase pentru a justifica folosirea unui interceptor scump, fie au reușit să evite apărarea, într-un număr tot mai mare.

Cum vrea Teheranul să pună presiune politică asupra SUA

Bilanțul victimelor provocate de atacurile iraniene este în creștere, deși mult inferior celui din Iran, unde au fost eliminați liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, comandanți militari de rang înalt și ministrul Apărării. În Israel au murit cel puțin 10 oameni, iar în Emiratele Arabe Unite trei persoane au fost ucise și 58 rănite ușor. Pagube și victime au fost raportate și în Bahrain, Doha și Kuweit. Este o schimbare majoră față de războiul de 12 zile, când Teheranul a lansat atacuri anunțate din timp asupra unei singure baze militare americane din Golf.

Iranul ar folosi escaladarea ca instrument de presiune politică indirectă asupra SUA, a explicat analistul geopolitic Behnam Ben Taleblu, expert în Iran. "Dacă generează o criză suficient de mare, cred că pot determina partenerii SUA din regiune să oprească orice operațiune israeliană sau americană împotriva Iranului", a spus el.

Iranul consumă interceptoarele scumpe ale americanilor

În același timp, la fel ca anul trecut, Iranul pare să folosească mai întâi rachetele mai puțin avansate pentru a epuiza interceptoarele SUA și Israelului. Ar putea fi o încecare de a păstra armele mai sofisticate pentru etapele ulterioare ale conflictului.

"Sunt conștienți că interceptoarele precum Thaad, Arrow și David’s Sling sunt extrem de scumpe și este nevoie de ani pentru refacerea stocurilor. Par să lanseze asupra Israelului și statelor din Golf rachete mai vechi, cu combustibil lichid, pentru a epuiza aceste stocuri și să păstreze rachetele mai noi, cu combustibil solid, pentru atacuri ulterioare", a spus Robert Campbell, fost ofiţer în armata britanică. Totuși această strategie depinde de supravieţuirea lansatoarele iraniene.

Într-un alt atac, o dronă Shahed-136, un model iranian simplu, produs în masă și folosit de Rusia în Ucraina, a lovit o bază americană din Bahrain, unde este staționată Flota a 5-a a SUA. "Sunt surprins și îngrijorat că sediul naval al SUA din Bahrain a fost lovit de o dronă Shahed, care este practic un avion de jucărie", a spus Campbell.

"Iranul vrea cu adevărat o lovitură directă cu detonare de focos asupra unei ținte militare israeliene sau americane. Lecția pe care iranienii par să fi învățat-o este că nu pot evita să fie loviți. Au anticipat pierderea lanțului de comandă și control și au autorizat comandanții inferiori să tragă asupra unor ținte prestabilite. Cei care trag folosesc pur și simplu coordonate dintr-un tabel", a explicat Lynette Nusbacher, fost consilier al guvernului britanic în domeniul informațiilor.

Ce rachete avansate are Teheranul în stocuri

Ea a subliniat însă că, deși vrea să economisească muniția, Iranul este presat să își lanseze rachetele înainte ca lansatoarele lor să fie distruse la sol. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a spus că atacurile Israelului asupra Iranului vizează în principal lansatoarele, nu rachetele.

Iranul și-a reînnoit arsenalul și și-a modernizat rachetele după războiul de anul trecut. Potrivit IDF, în 2025, Iranul a lansat peste 500 de rachete, aproape 90% fiind interceptate, iar alte câteva sute au fost distruse la sol. Evaluările israeliene indică faptul că arsenalul iranian avea 2.500 de rachete balistice până la atacurile de sâmbătă, potrivit estimărilor israeliene.

Majoritatea rachetelor balistice și de croazieră moderne au sisteme multiple de ghidare pentru a evita bruiajul GPS. Cele mai avansate au ghidare optică, cu camere sau senzori integrați. În arsenalul Iranului, doar câteva rachete, precum Haj Qasem și Qassem Bassir, dispun de această tehnologie. Fattah-1 și Sejjil sunt și ele rachete avansate.

"Cred că ei calculează că va fi un război de durată și își planifică represaliile în consecință", a explicat analistul Danny Citrinowicz de la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv.

Atacurile constante au și un efect psihologic în Israel. "Par concepute pentru a crea sentimentul că trebuie să fii permanent aproape de adăposturi", a spus Citrinowicz.

O altă strategie a Iranului ar fi să absoarbă atacurile și să își păstreze o parte din muniție pentru represalii mai târziu, cum ar fi după retragerea mobilizării militare americane din regiune.

