Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Arhiepiscopul Tomisului, obligat să elibereze vila arhierească din Constanța în 23 de zile

Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, trebuie să elibereze vila arhierească din Constanța pe care o folosește ca reședință și situată vizavi de Cazinoul din Constanța în 23 de zile, după ce decretul semnat de Nicolae Ceaușescu, în urmă cu 50 de ani va expira spre sfârșitul lui martie.

de Andreea Filip

la 01.03.2026 , 17:51
Arhiepiscopul Tomisului, obligat să elibereze vila arhierească din Constanța în 23 de zile Casa Pilescu - heritageconstanta.com

Vila de peste 600 mp, care între timp a fost clasată monument istoric, a servit drept reședință oficială a lui Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, după un decret semnat în urmă cu jumătate de secol de Nicolae Ceaușescu, prin care locuința i-a fost dată în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului.

Reprezentanții Secretariatul de Stat pentru Culte au precizat că încetarea dreptului de folosință se produce de drept, fără a fi necesară o decizie administrativă suplimentară.

„După expirarea perioadei de 50 de ani, dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului (…) încetează de drept, fără a fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare, iar imobilul revine în proprietatea statului român și în administrarea municipiului Constanța”, au transmis reprezentanții instituției pentru Dobrogea Live.

Articolul continuă după reclamă

Clădire monument istoric, cu o suprafață de peste 600 mp

Imobilul, cunoscut drept Casa „Nicolae Pilescu” are o suprafață construită desfășurată de aproximativ 620 de metri pătrați și este amplasat pe un teren de 366 mp, pe Bulevardul Elisabeta, în zona falezei. Construită în 1903, vila a aparținut medicului orașului Constanța, Nicolae Pilescu, și a fost ridicată în contextul modernizării bulevardului și al amenajării promenadei de pe malul mării.

Clădirea este realizată într-o combinație de stiluri neoclasic, rococo și Art Nouveau și este dispusă pe două niveluri asimetrice. Fațada orientată spre bulevard include ferestre cu vedere la mare, uși în arc turtit și numeroase elemente decorative – ghirlande, volute și detalii sculpturale. Feroneria este specifică stilului Art Nouveau și este bogat ornamentată.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

teodosie arhiepiscopul tomisiului
Înapoi la Homepage
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde?
Observator » Evenimente » Arhiepiscopul Tomisului, obligat să elibereze vila arhierească din Constanța în 23 de zile