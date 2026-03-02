Care sunt preţurile la carburanţi pe 2 martie. Au crescut cu până la 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 2 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu trei bani pe litru, la benzină, şi cu cinci bani pe litru, la motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,92 şi 8,07 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,5 şi 8,79 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,26 şi 8,37 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,62 şi 8,92 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,96 lei.

