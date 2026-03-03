Mișcarea de rezistență libaneză Hezbollah a intrat oficial în războiul de răzbunare împotriva regimului israelian în urma asasinării liderului Revoluției Islamice, ayatollahul Seyyed Ali Khamenei.

Organizaţia Hezbollah anunţă că intră în "război de răzbunare" împotriva Israelului - Profimedia

Lansând atacuri cu rachete și drone, Hezbollah a vizat o bază militară la sud de Haifa, în teritoriile ocupate de Israel, duminică noaptea.

Mișcarea a declarat într-un comunicat că, în represalii pentru asasinarea ayatollahului Khamenei și pentru a apăra Libanul și poporul său, precum și ca răspuns la agresiunile repetate ale regimului sionist, o bază de rachete a armatei israeliene la sud de Haifa a fost atacată de rachetele Hezbollah.

A adăugat că liderii rezistenței subliniază faptul că continuarea agresiunii israeliene și asasinarea "liderilor, tinerilor și poporului nostru ne dau dreptul să ne apărăm și să răspundem la momentul și locul potrivit".

Articolul continuă după reclamă

Declarația a continuat spunând că regimul israelian nu își poate continua agresiunea timp de cincisprezece luni fără un răspuns de avertizare pentru a forța regimul să oprească agresiunea și să se retragă din teritoriile libaneze ocupate.

Hezbollah a subliniat că acțiunea sa este o reacție legitimă de apărare și că oficialii libanezi trebuie să pună capăt agresiunilor israeliano-americane asupra țării.

Miliția șiită susținută de Iran era considerată cea mai puternică grupare armată nestatală din Orientul Mijlociu. O campanie militară israeliană din 2024 împotriva Hezbollah a slăbit considerabil gruparea, deși acum este implicată în războiul între Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Hezbollah deține o putere semnificativă în Liban, unde operează atât ca partid politic musulman șiit, cât și ca grupare militantă.

Se opune violent Israelului și puterilor occidentale care operează în Orientul Mijlociu și funcționează ca un reprezentant al Iranului, cel mai mare binefăcător al său.

După începerea unei campanii militare comune americano-israeliane împotriva Iranului în februarie 2026, Hezbollah a lansat atacuri de represalii asupra Israelului, extinzând conflictul.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰