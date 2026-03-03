Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu "să plece imediat" din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează AFP.

SUA cer cetăţenilor americani din Orientul Mijlociu să "plece imediat" din cauza riscurilor - Profimedia

Avertismentul se aplică pentru 14 ţări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak şi Siria, conform unui aviz publicat pe X de secretarul de stat adjunct pentru afaceri consulare, Mora Namdar, şi republicat de Marco Rubio.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Departamentul de Stat ordonase deja personalului neesenţial de la ambasadele sale, precum şi familiilor acestora, să părăsească aceste ţări, în special cele din Golf, unde mai multe state au fost atacate de Iran ca represalii pentru atacurile americano-israeliene.

Articolul continuă după reclamă

Multe ţări din regiune găzduiesc baze militare americane.

Potrivit furnizorului de date aeronautice Cirium, cel puţin 1.560 de zboruri cu sosire din Orientul Mijlociu din 3.779 au fost anulate luni, după 2.000 de anulări duminică din 4.000.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰